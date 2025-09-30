Oasis: Liam Gallaghers gelöschter X-Post sorgt für Diskussionen

Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

„See you next year!“ hatte Liam Gallagher zum Abschluss der Oasis-UK-Tour dem Publikum im Wembley-Stadion zugerufen. Ein klarer Hinweis auf die Fortsetzung der Reuniontournee im kommenden Jahr. Seitdem warten alle auf die Verkündung der Termine für 2026 (optimalerweise auch für Deutschland, Österreich und die Schweiz).

Einige angebliche Leaks gehen von unter anderem Knebworth aus, Paris und Frankfurt. Liam Gallagher spielt das Erwartungshaltungsspiel natürlich mit. Allerdings sorgt ein Posting auf X für Diskussionen. Denn der Oasis-Sänger hat den Post wieder gelöscht. Die Frage ist, warum.

„2027“, mehr nicht, beschrieb das Posting. Es kann zwei verschiedene Gründe für den Löschvorgang geben. Erstens: Er wollte mit der Information doch noch nicht raus, unabhängig davon, dass „see you next year“ eben nicht 2027 meint, sondern 2026.

Liam Gallagher auf X:

Zweite Möglichkeit: Er hat den Schreibfehler erkannt. Wer monumentale Ereignisse verkünden will, wählt ja oft römische Schriftzeichen. Die Verkündung eines EPOS, quasi. Biblische Größe demonstrieren. Hatten The Cure im vergangenen Jahr auch gemacht – auf der Cure-Website wurden Fans sogar aufgerufen, in römischen Schriftzeichen ein Datum einzugeben, um an Informationen zum Comeback-Album „Songs of a Lost World“ zu gelangen.

Allerdings hat Liam Gallagher diese Mischform verschiedener Alphabete, also ein Mischmasch aus römischen Zahlen und arabischen Ziffern, verwendet: „MMXXV11“. Wir wollen keine Korinthenkacker sein, der Inhalt ist ja eh wichtiger als der Ausdruck. Aber man müsste „2027“ korrekt so schreiben: „MMXXVII“.

So etwas wie „MMXXV11“ sieht zwar monumental aus, ist also formal falsch. Wahrscheinlich hat Gallagher den Fehler selbst gemerkt und den Post deshalb wieder gelöscht.

Erstaunlich nur, dass Liam Gallagher dann nicht einfach ein neues Posting mit der richtigen Schreibweise abgesetzt hat. Es beliebt also spannend. Aber einigen wir uns darauf: Noch besser als „MMXXVII“ wäre doch „MMXXVI“, beziehungsweise: MMXXV1“.