Kings of Leon: Kündigen sie hier etwa ein neues Album an?

Es ist nun vier Jahre her, dass die Kings of Leon mit „Walls“ zuletzt ihr siebtes Studioalbum veröffentlicht haben. Nun scheint sich etwas zu regen bei der Band aus Tennessee, denn auf ihrem Instagram-Kanal haben sie am Donnerstag (27. Februar) drei neue Bilder hochgeladen.

Was sich zunächst einmal unspektakulär anhört, wird mit einem Blick auf die doch eher sporadische Aktivität der Gruppe in den sozialen Medien doch um einiges bedeutsamer.

Kings of Leon: Walls

Insgesamt haben Kings of Leon nur 16 Beiträge auf ihrem Kanal. Am 13. Februar begannen sie damit, vereinzelt Bilder hochzuladen, auf denen die Gruppe in einem Studio zu sehen sind. Mittlerweile kamen weitere Fotos von Bandmaschinen oder Aufnahmen der Followills.

Kings Of Leon live in Deutschland 2020

Unter den Fans kommt aufgrund dieser plötzlichen Aktivität Hoffnung auf, dass die Rock-Band schon bald neue Musik präsentieren wird. Die Hoffnung dürfte berechtigt sein, denn all das sieht sehr stark nach einem klassischen Promotion-Schachzug aus.

Die Kings of Leon sind 2020 auch auf einigen Festivals zu sehen und spielen hier in Deutschland auf dem Hurricane- und dem Southside-Festival. Man darf gespannt sein, ob sie dann bereits im Juni neue Musik von sich präsentieren.