Verdächtiger im Mordfall Kirk angeklagt – Staatsanwaltschaft fordert Todesstrafe

Tyler Robinson, mutmaßlicher Mörder des rechten Aktivisten und Gründers von Turning Point USA, Charlie Kirk, ist in sieben Punkten angeklagt worden. Darunter vorsätzlicher Mord, schwere Körperverletzung durch Schusswaffengebrauch und Behinderung der Justiz. Gray kündigte an, die Todesstrafe zu fordern. „Ich reiche die Absicht ein, die Todesstrafe zu beantragen. Diese Entscheidung treffe ich nicht leichtfertig. Dondern allein aufgrund der Beweise und der Umstände der Tat.“

Politisches Motiv und belastende Nachrichten

„Der Mord an Charlie Kirk ist eine amerikanische Tragödie“, sagte der Staatsanwalt von Utah County, Jeff Gray, am Dienstag.Robinson, 22, soll Kirk am 10. September 2025 bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University erschossen haben. Nach einer zweitägigen Fahndung stellte er sich mit seiner Familie den Behörden, nachdem ihn seine Mutter auf Fahndungsfotos erkannt hatte.

Laut Gray berichtete Robinsons Mutter, ihr Sohn sei zuletzt „politischer geworden“ und habe zunehmend linke Positionen vertreten, darunter Unterstützung für Schwulen- und Transrechte. Robinson habe mit seinem Mitbewohner, einer trans Person, eine Beziehung geführt. Dieser Mitbewohner übergab den Ermittlern Nachrichten, in denen Robinson die Tat ankündigte. Unter seiner Tastatur fand er zudem eine Notiz: „Ich habe die Gelegenheit, Charlie Kirk auszuschalten, und ich werde es tun.“

Robinson gestand später in einer Nachricht an den Mitbewohner, Kirk erschossen zu haben: „Ich hatte genug von seinem Hass. Manche Formen von Hass lassen sich nicht wegdiskutieren. Wenn ich mein Gewehr unbemerkt greifen kann, hinterlasse ich keine Spuren.“

Waffenfunde und DNA-Beweise

Gouverneur Spencer Cox erklärte, dass Ermittler ein „leistungsstarkes Repetiergewehr“ sicherstellten, das mutmaßlich die Tatwaffe ist. Auf den Patronenhülsen fanden sich Inschriften, die sich auf Videospiele und Internet-Memes bezogen, darunter „Hey Faschist! Fang!“ und Zeilen aus dem Lied „Bella Ciao“.

Das FBI bestätigte zudem, dass Robinson per DNA-Spur mit einem Handtuch und einem Schraubenzieher am mutmaßlichen Schützenstand in Verbindung gebracht werden konnte. Direktor Kash Patel erklärte, Robinson habe die Tat in Textnachrichten angekündigt; auch ein zerstörter, aber rekonstruierter Zettel belaste ihn schwer.