Jamie Lee Curtis weint um Charlie Kirk

Jamie Lee Curtis wurde in Marc Marons Podcast „WTF“ emotional, als sie über den Tod des rechten Aktivisten Charlie Kirk nachdachte.„Ich bringe das jetzt an, weil es mir gerade im Kopf herumgeht“, sagte Curtis. „Charlie Crist wurde vor zwei Tagen getötet.“ Maron korrigierte sofort: „Kirk, nicht Crist.“

„Ein Vater, ein Ehemann, ein Mann des Glaubens“

„Entschuldigung, Kirk“, fuhr Curtis fort. „Ich nenne ihn wohl Crist, wegen Christ, wegen seines tiefen Glaubens.“ Die Schauspielerin, die seit Jahren linke Anliegen unterstützt, begann zu weinen.

„Ich war mit fast jedem Punkt, den er je gesagt hat, nicht einverstanden“, sagte sie. „Aber ich glaube, er war ein Mann des Glaubens, und ich hoffe, dass er in dem Moment, als er starb, mit diesem Glauben verbunden war. Auch wenn seine Ideen für mich abscheulich waren, glaube ich trotzdem, dass er ein Vater, ein Ehemann und ein gläubiger Mensch war. Und ich hoffe, dass er in seiner letzten Sekunde eine Verbindung zu Gott gespürt hat.“

Curtis erklärte, dass ihre Tränen nicht der Politik galten, sondern der schieren Wucht der Nachrichtenlage. „Gestern war der 11. September“, sagte sie. „Ich weiß, dass es Videoaufnahmen seiner Ermordung gibt. Ich kenne Menschen, die es gesehen haben. Und gleichzeitig liefen die Bilder der einstürzenden Türme wieder über die Bildschirme.“

„Wir sind übersättigt mit Bildern des Grauens“

„Heute werden wir als Gesellschaft mit Bildern bombardiert“, so Curtis weiter. „Wir wissen nicht, was es langfristig bedeutet, wenn wir diese Türme wieder und wieder einstürzen sehen oder die Erschießung dieses Mannes immer wieder anschauen. Wir wissen psychologisch nicht genug darüber, was das mit uns macht. Ich will diese Aufnahmen nie sehen.“

Sie erinnerte daran, dass John F. Kennedy genau fünf Jahre nach ihrem Geburtstag ermordet wurde. „Ich bin mit diesem schrecklichen Datum verbunden – jemand, der im Fernsehen erschossen wird“, sagte sie. „Solche Bilder prägen uns, auch wenn wir es nicht merken.“

„Wir sind abgestumpft, aber die Bilder sind in uns“, fügte Curtis hinzu. „Vielleicht ist das der Grund, warum wir alle dieses Gefühl eines Mangels an Menschlichkeit spüren – weil wir von solchen Bildern übersättigt sind.“

Charlie Kirk war vergangene Woche während einer Rede an der Utah Valley University in Orem, Utah, erschossen worden. Der Mitbegründer von Turning Point USA, der konservative Werte an Schulen verbreiten wollte, wurde nur 31 Jahre alt. Ein mutmaßlicher Schütze sitzt in Haft, kooperiert laut Utahs Gouverneur Spencer Cox jedoch nicht mit den Behörden.