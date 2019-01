War’s das mit der Kiss-Reunion? Ace Frehley nennt Gene Simmons „Arschloch“

Foto: Getty Images, Bobby Bank. All rights reserved.

In einem Radiointerview bei „Full Metal Jackie“ hat der ehemalige Kiss-Gitarrist Ace Frehley über seine neue Platte „Spaceman“ gesprochen und außerdem verraten, welcher Technik er seinen legendären Gitarrensound zu verdanken hat. Gegenüber seinem Ex-Kollegen Gene Simmons verliert „Space Ace“ auf dem sozialen Netzwerk Facebook die Fassung.

Zunächst ging’s um die Platte: Für sein aktuelles Album hat sich Frehley laut eigener Aussagen zwar durchaus die Zeit genommen, die er brauchte, war aber auch sehr produktiv: „Ich wurde 2006 nüchtern. Und in den letzten fünf oder sechs Jahren ist meine Kreativität gerade erst in die Höhe geschossen. Ich meine, es schmerzt nicht, wenn dir die Plattenfirma einen Scheck ausstellt“, scherzt Frehley. „Für gewöhnlich brauche ich eine Deadline, um die Dinge fertig zu kriegen, sonst spiele ich wochenlang an einem Song herum.“

Im Rock ’n’Roll ist alles möglich

Über seinen Gitarrensound, der für viele einer mit sehr hohem Wiedererkennungswert ist, sagte der „Spaceman“: „Als John 5 mit Gene (Simmons) damals ins Saban Theatre gekommen ist, um mich spielen zu sehen, hat er zu ihm gesagt „siehst du wie Ace sein Plektrum hält? Niemand hält es so wie er – das ist das Geheimnis für seinen Sound und warum ihn niemand nachmachen kann.“

Kooperation

Der einstige Kiss-Gitarrist erklärt den Grund für seine Technik. „Ich halte das Plektrum deshalb so, weil ich nie in meinem Leben Gitarrenunterricht hatte. Daraus hat sich mein ganz eigener Stil entwickelt. Seitdem spiele ich einfach ganz anders als die meisten Gitarristen, weil mir niemand gezeigt hat, wie es richtig geht. Manchmal klingt es andersherum einfach besser – im Rock ’n‘ Roll ist schließlich alles möglich, oder?“

Original-Kiss-Line-Up rückt in weite Ferne

Gegenüber seinem ehemaligen Bandkollegen Gene Simmons machte Ace Frehley nun deutlich, dass er keine Ambitionen für eine eventuelle „Set-Reunion“ bei einem Kiss-Konzert hat. Nachdem Simmons vor kurzem klarstellte, dass für Kiss ein ganzes Set in der Original-Besetzung undenkbar ist, bezeichnete Frehley seinen ehemaligen Bandkollegen auf Facebook als „Arschloch und Sexsüchtiger“. Angeblich habe Simmons seine Frau begrapscht.

Für die Fans wird es also immer unwahrscheinlicher, dass die Band in ursprünglicher Besetzung nochmal für ein oder zwei Songs zusammen auf der Bühne stehen wird.