Kiss live in der Waldbühne Berlin: Tickets, Wetter, Sicherheit, Anfahrt

Kiss drehen ihre letzte Live-Runde und spielen derzeit in Deutschland. Nach fulminanten Gigs in Essen und München (die besten Fotos finden Sie HIER) ist nun am 04. Juni 2019 die Hauptstadt an der Reihe.

Kiss live in Berlin 2019: Gibt es noch Tickets?

Ja, die gibt es! Ohne Probleme erhalten Sie an der Abendkasse Karten für Kiss. Oder bei Eventim. Preis für das normale Ticket: 95 Euro. Wer ganz vorne an die Bühne will, zahlt 147,30 Euro.

Kiss live in Berlin 2019: Wann ist Einlass?

Fans können ab 17 Uhr auf das Gelände der Waldbühne.

Kiss live in Berlin 2019: Wann startet das Konzert?

Der Beginn des Auftritts ist um 19 Uhr angesetzt.

Kiss live in Berlin 2019: Was kann ich erwarten, wie ist die Setlist?

In der Pressemitteilung heißt es: „Bei KISS-Shows gilt seit jeher: Alles unter „gewaltig“ ist zu klein. Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer und Tommy Thayer bringen ihre größten Songs und die fetteste Produktion mit. Selbstredend fliegen die Musiker durch die Lüfte und quer über das Auditorium, selbstredend spucken sie sowohl Blut als auch Feuer und schießen Raketen aus der Gitarre. Die Fans bekommen den ganzen herrlichen Wahnsinn, den sie kennen und lieben, und noch ein paar Abenteuerlichkeiten mehr.“

Konkret heißt das für die Setlist: Best of Kiss plus Feuerspucken und Crowdsurfing! So sah es beim letzten Konzert in Essen aus:

Detroit Rock City

Shout It Out Loud

Deuce

Say Yeah

I Love It Loud

Heaven’s on Fire

War Machine

Lick It Up

Calling Dr. Love

100,000 Years

Cold Gin

God of Thunder

Psycho Circus

Let Me Go, Rock ‚N‘ Roll

Love Gun

I Was Made for Lovin‘ You

Black Diamond

Zugabe

Beth

Crazy Crazy Nights

Rock and Roll All Nite

Kiss live in Berlin 2019: Wie wird das Wetter?

Laut Wetterbericht vom RBB gibt es zunächst viel Sonnenschein, später Quellwolken, dabei einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte bis 31 Grad. Neben Gewittern schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Südost. Achtung: Fans sollten sich für die sehr starke Sonneneinstrahlung präparieren. Sonnenschutzcremes sind Pflicht. Viel Wasser trinken und – wenn möglich – vor Beginn des Konzerts mehrfach Schattenplätze aufsuchen.

Kiss live in Berlin 2019: Wie komme ich zur Waldbühne? (Anfahrt)

Die Waldbühnen-Homepage meldet: „Im Umfeld der Waldbühne ist nur in begrenztem Umfang öffentlicher Parkraum vorhanden. Daher empfehlen wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sollten Sie mit dem Auto anreisen so steht Ihnen der gebührenpflichtige Parkplatz P07 zur Verfügung. Nutzen Sie hierzu die Zufahrt über die Passenheimer Straße (abgehend von der Heerstraße). Die Parkplätze P04 und P05 sind als gebührenpflichtige Parkplätze in Ausnahmefällen ebenfalls geöffnet. Weitere Informationen zum Parken finden Sie hier.“

Die Adresse der Waldbühne lautet:

Waldbühne Berlin

im Olympiapark

Glockenturmstraße 1

14053 Berlin

Kiss live in Berlin 2019: Was darf ich mitnehmen? (Sicherheit)

Aus Sicherheitsgründen sowie zur Beschleunigung der Einlasskontrollen dürfen nur folgende Gegenstände auf die Waldbühne Berlin mitgenommen werden:

Tasche oder Rucksack bis max. DIN A4 (21,0 cm x 29,7 cm)

ein alkoholfreies Getränk pro Person bis 0,5-Liter-Gefäßgröße im Tetra Pak oder Plastikflasche (PET)

Sitzkissen und Decke

Folgende Gegenstände dürfen nicht auf die Waldbühne Berlin mitgenommen werden:

Tasche und Rucksack über DIN A4 (21,0 cm x 29,7 cm)

Sperrige Gegenstände jeglicher Art: Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks etc.

Speisen und Snacks

Technische Geräte: Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten, Ausnahme: Mobiltelefone