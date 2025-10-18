Von „Tatort“ bis „Das Boot“ – Jazz-Meister Klaus Doldinger ist tot

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Die „Tatort“-Melodie ist deutsches Kulturgut – geschaffen von dem Komponisten und Saxofonisten Klaus Doldinger. Nun ist die Jazzlegende im Alter von 89 Jahren gestorben, wie seine Ehefrau der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Er sei am Donnerstagabend daheim im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen.

Jazzlegende und Wegbereiter der deutschen Musik

Mit seiner Band Passport schrieb Doldinger internationale Jazzgeschichte und stand bis ins hohe Alter regelmäßig auf der Bühne. Über 5000 Auftritte absolvierte er in mehr als 50 Jahren.

Das Passport-Album „The First Fifty Years of Passport“, erschienen 2021 zum 50-jährigen Bandjubiläum, zeichnete die musikalische Entwicklung der Gruppe nach. Zu den vielen Weggefährten Doldingers gehörte Udo Lindenberg, der 1971 als erster Schlagzeuger bei Passport spielte. Lindenberg würdigte seinen früheren Mentor als „Jazz-Meister“ und „kreative Ausnahmeerscheinung“.

Begonnen hatte der gebürtige Berliner Doldinger seine Karriere jedoch schon deutlich früher – Anfang der 1950er-Jahre. Noch während seines Klavier- und Klarinettenstudiums in Düsseldorf gehörte er zur Dixieband The Feetwarmers und sammelte erste Bühnenerfahrungen. Mit The Oskar’s Trio gründete er einige Jahre später seine erste eigene Band.

1960 tourte Doldinger erstmals durch die Vereinigten Staaten. In New Orleans, der Hauptstadt des Jazz, wurde ihm als Anerkennung seiner musikalischen Leistungen die Ehrenbürgerwürde verliehen.

Vom Jazzklub zur Filmmusik

Mit dieser Auszeichnung begann seine internationale Karriere. 1969 gründete Doldinger die Band Motherhood, bevor 1971 seine bis heute legendäre Formation Passport entstand. Seine Musik verband Jazz, Rock, Blues und Soul mit experimentellen Elektroklängen und lateinamerikanischen Rhythmen.

Parallel komponierte Doldinger Musik für Film- und Fernsehproduktionen. Zu Publikumserfolgen wie „Das Boot“, „Die unendliche Geschichte“, „Salz auf meiner Haut“ und „Liebling Kreuzberg“ steuerte er die Filmmusik bei. Besonders die „Tatort“-Titelmelodie wurde zu einem Evergreen der deutschen Fernsehgeschichte.

Sein unverkennbarer Stil prägte das deutsche Fernsehen über Jahrzehnte. Er verstand es, emotionale Tiefe mit musikalischer Präzision zu verbinden – ein Markenzeichen, das ihn zum John Williams Deutschlands machte.

Kreativer Geist mit Weltruhm

Zum 85. Geburtstag im Jahr 2021 würdigte ihn auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als „kreativen Geist, der der improvisierten Musik stets neue Ausdrucksformen verleiht“. Doldinger habe „mit unzähligen international führenden Jazzmusikern gearbeitet“ und die improvisierte Musik über Jahrzehnte geprägt.