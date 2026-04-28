Kneecap nutzen ihren Moment auf „Fenian“

Kneecap sind ein politisch aufgeladenes, feierfreudiges und musikalisch explosives Rap-Kollektiv aus dem Norden Irlands, das seit fast einem Jahrzehnt aktiv ist. Trotzdem wäre es kaum verwunderlich, wenn man über die Kontroversen, in die sie verwickelt waren, mehr wüsste als über ihre Musik. Die Rapper Mo Chara und Móglaí Bap sowie DJ Próvaí haben ihre linken Überzeugungen stets offen zur Schau gestellt. Beim Coachella 2025 projizierten sie den Satz „Israel is committing genocide“ auf die Leinwände hinter ihrer Performance. Im Katalog provokanter Musikerstatements klingt das nicht unbedingt so extrem – doch in unseren aufgewühlten Zeiten kostete es sie ihre US-Visa und eine komplette Nordamerika-Tour. Einige Monate zuvor, bei einem Londoner Konzert im Jahr 2024, hatte Mo Chara eine Hisbollah-Fahne hochgehalten. (Er behauptete, ein Fan habe sie auf die Bühne geworfen.) Daraufhin wurde er nach dem britischen Terrorism Act von 2006 angeklagt. Die Anklage wurde zwar später fallen gelassen, und die Gruppe veröffentlichte ein Statement, in dem sie „alle Angriffe auf Zivilisten, immer“ verurteilte – doch der Skandal schlug so hohe Wellen, dass sich der britische Premierminister Keir Starmer einschaltete und den geplanten Auftritt von Kneecap beim Glastonbury Festival 2025 als „nicht angemessen“ bezeichnete. Die Band ließ das kalt und konterte: „Weißt du, was ‚nicht angemessen‘ ist, Keir? Einen verdammten Völkermord zu bewaffnen.“

Die Zwangspause durch die abgesagte Tour nutzten Kneecap, um ihr drittes Album einzuspielen: „Fenian“ knüpft an ihr gefeiertes 2024er-Album „Fine Art“ an und bettet maßloses politisches Parolen-Feuer in einen aufgedrehten Punk-Rap-Sound. Diese Jungs haben die Aufmerksamkeit – und sie gedenken, das Beste daraus zu machen. „Fuck Keir Starmer/Netanyahu’s bitch, and genocide-armer/Better off as compost for farmers“, rappen sie auf „Liar’s Tale“ – ein Paradebeispiel ihrer Fähigkeit, Invektiven auf Public-Enemy-Niveau mit Eminems Gespür für das Absurde zu verbinden. Auf „Carnival“ greifen sie einen klassischen Hip-Hop-Topos auf – ein Skit, in dem sie vor einem lahmen, perückentragenden Richter landen – und nutzen ihn als Sprungbrett für eine furiose Abrechnung mit ihren vielfältigen Karriere-Widrigkeiten und rechtlichen Verfolgungen. „That’s double standards of the highest degree/I think it has something to do with the subjects we speak“, tragen sie vor. Auf „Palestine“, das eine Strophe des palästinensischen Rappers Fawzi enthält, der zur panarabischen Einheit aufruft, verknüpft die Band den irischen Unabhängigkeitskampf mit dem Schicksal der Palästinenser: „From the west of the city to the West Bank/We won’t stop until everyone is free.“

Das Leben im Westen Belfasts mit dem Leben im Westjordanland gleichzusetzen ist ein gewagter Schritt – auch wenn die Absicht redlich ist. Aber Kneecap sind gewiss nicht das erste politisch denkende Pop-Act, das bei den Feinheiten ein wenig ins Straucheln gerät. Und bei vielem, das sie ansprechen, sind sie glasklar: ob sie auf „Smugglers and Scholars“ Irlands revolutionäre Vergangenheit romantisieren, auf „An Ra“ den britischen Kulturimperialismus durch den Kakao ziehen oder auf „Gael Phonics“ Ausdauer und Größe der irischen Sprache feiern. Letzteres ist eine Leidenschaft, die sie auch in die Praxis umsetzen – Mo Chara und Móglaí Bap wechseln in ihren Reimen schwungvoll zwischen Englisch und Irisch. Sie dürften als erstes Rap-Act in die Geschichte eingehen, das den Gewerkschaftsradikalen, Osteraufstand-Veteranen und republikanischen Märtyrer James Connolly erwähnt. Wer Verse wie „Daoine gafa faoi smacht na nGall/Saoirse Niamh agus Oisín de réir cosúlachtaí ag teacht ró-mhall“ zum Bouncing bringt, ihnen Schwung und Flow verleiht und sie dabei tatsächlich hart klingen lässt – der hat dem Rap-Kanon etwas Einzigartiges hinzugefügt.

Zwischen Pub und Protest

Auch wenn der Stoff mitunter in unbequemes Terrain abdriftet – „Smugglers and Scholars“ scheut sich nicht, IRA-Gewalt zu mythologisieren –, wirkt dieses furios-zupackende Album insgesamt so gesellig wie ein gelungener Kneipenabend. Es verschmilzt Jahrzehnte Musikgeschichte zu einem kohärenten, verspielten Ganzen, produziert von Fontaines-DC- und Wet-Leg-Produzent Dan Carey. „Carnival“ und „Cocaine Hill“ erinnern an den Trip-Hop der Neunziger von Massive Attack und Tricky; mit seinen rasenden Jungle-Beats und dem Feueralarm-Unterton verweist „Headcase“ auf den frühen Prodigy; „Big Bad Mo“ hallt nach Detroit-Techno; „Palestine“ gleitet über einen körnigen Grime-Track; und ihre Hip-Hop-Palette reicht von wortverliebten Indie-Spielereien bis zur düsteren Gangsta-Bedrohung.

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Auf Songs wie „Cocaine Hill“ und „Cold at the Top“ schreiben Kneecap über ihr Leben in Belfast – mit düster-konkreten Einblicken in die Schattenseiten von Drogen und Feiern. Den Abschluss bildet „Irish Goodbye“, eine Hommage an eine geliebte, verstorbene Mutter. Auf „Occupied 6“ – eine Anspielung auf die sechs Grafschaften Nordirlands – rappen sie „it wasn’t all about teenage kicks“, eine beiläufige Referenz an einen Punk-Klassiker der Siebziger über jugendlichen Überschwang von den Belfast-Legenden The Undertones. Auf „Fenian“ sind Kneecap eher im Geiste eines anderen legendären Punk-Knallers aus Belfast jener Ära: Stiff Little Fingers‘ „Alternative Ulster“, ein mitreißender Song über die Sehnsucht nach einer besseren, gerechteren, freieren Zukunft als der, die einem die Geschichte beschert hat. Selbst wer nicht jede ihrer politischen Positionen teilt – oder Gerry Adams nicht von Jerry Lee Lewis unterscheiden kann – sollte dieses Verlangen nachvollziehen können.