Knicks-Fans unter den Stars feiern ersten Meistertitel seit 53 Jahren

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Jennifer Lopez, Cardi B, Mariska Hargitay und andere Knicks-begeisterte Celebrities haben am Samstagabend in den sozialen Medien den ersten Meistertitel der New Yorker seit 53 Jahren gefeiert.

Während eingefleischte Knicks-Fans wie Timothée Chalamet, Ben Stiller, Spike Lee und Tracy Morgan in San Antonio dabei waren, um den ersten Titel seit 1973 live zu erleben, verfolgten viele weitere prominente Anhänger das Spiel 5 vor dem Fernseher und feierten von zu Hause aus.

„Herzlichen Glückwunsch an die New York Knickerbockers, NBA-Champions!!!!!“, schrieb Jennifer Lopez in den sozialen Medien – zusammen mit einem Video, das sie beim Feiern zeigt.

Lopez erinnert sich an 1994

„Ich erinnere mich noch daran, als die Knicks zuletzt auf einen Meistertitel zugingen und ich damals jeden Spieltag vom Set nach Hause gerast bin, um Ewing, Starks und Oakley bei einem verdammt heißen Lauf zuzuschauen. Wir alle haben jahrelang geduldig auf diesen Tag gewartet. Danke, dass ihr unsere Stadt wieder vereint habt – ja, die ganze Welt. Ihr habt den Glauben, die Hoffnung und die Überzeugung wiederhergestellt, dass wir alles schaffen können!! Harte Arbeit, Anstand und Teamgeist zahlen sich aus! Ihr habt die Stadt in Brand gesteckt!!“

Congratulations to the New York Knickerbockers, NBA Champions!!!!! I remember the last time the Knicks were making a run for the championship and rushing home every game day from the set to watch Ewing, Starks and Oakley make a hell of a run. We have all been waiting patiently… pic.twitter.com/ugCRWkkjJf — jlo (@JLo) June 14, 2026

(Lopez verwechselt hier möglicherweise das Knicks-Team von 1994, das die Finals verlor, mit dem Team von 1999 – das ohne Starks und Oakley ebenfalls die Meisterschaft erreichte und letztlich den Spurs unterlag.)

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„Try to get on SVU“ –– Jalen Brunson on what’s next pic.twitter.com/z7CVdPCPVK — New York Basketball (@NBA_NewYork) June 14, 2026

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Cardi B, die bei der Halbzeitshow von Spiel 3 aufgetreten war, verfolgte das entscheidende Spiel auf ihrem Handy im Keller. „We won!“, brüllte sie durch ihr Haus. „We fucking won!“

Hargitay ehrt Finals-MVP Brunson

Hargitay, die das historische Comeback in Spiel 4 gemeinsam mit Taylor Swift live verfolgt hatte, widmete ihrem Freund und Finals-MVP Jalen Brunson nach dem Sieg einen Post: „Und du weist so vielen den Weg. Herzlichen Glückwunsch euch allen und tiefsten Dank.“

(Brunson scherzte in einem Interview nach dem Spiel auf die Frage nach seinen Plänen nach dem Titelgewinn: „Versuchen, in ‚SVU‘ reinzukommen.“)

Jon Stewart zog es wie Tausende New Yorker auf die Straße, um die letzten Minuten von Spiel 5 auf die Seite eines Gebäudes projiziert zu verfolgen:

Chalamet: Besser als die Oscars

Chalamet, der sichtbarste Knicks-Fan während des gesamten Meisterschaftslaufs, sagte nach dem Sieg auf dem Spurs-Court: „Das hier ist mir tausendmal lieber als die Oscars.“ Anschließend fanden er und Stiller ihren Weg in die Knicks-Kabine zur Champagnerparty.

Weitere Reaktionen von Prominenten auf den Knicks-Sieg gibt es unten: