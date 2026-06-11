Taylor Swift und die Haim-Schwestern tragen „Stevie Knicks“-Shirts beim letzten Knicks-Spiel

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Taylor Swift, die in der Vergangenheit bereits mehrfach in der ersten Reihe bei Knicks-Spielen gesichtet wurde, zeigte ihre Unterstützung für New Yorks Team mit einem „Stevie Knicks“-Shirt – gemeinsam mit Alana und Este Haim, als die drei am Mittwoch zu Game 4 der NBA Finals erschienen. Die Knicks spielen derzeit gegen die San Antonio Spurs.

Swift war Mitte der 2010er-Jahre regelmäßig bei Knicks-Spielen zu sehen. Zuletzt wurden die Sängerin und ihr Fußball-Verlobter Travis Kelce im Mai in der ersten Reihe bei den Eastern Conference Finals gesichtet, als die Knicks gegen die Cleveland Cavaliers antraten.

„Nicht viele Teams haben es geschafft, Taylor dazu zu bringen, ein Trikot zu tragen – aber den Knicks ist es gelungen“, sagte Kelce laut Sportsnaut im Mai in seinem Podcast „New Heights“. „Tay hat viele Verbindungen nach New York, also als es darum ging, zum Cavs-Spiel zu gehen, meinte sie so: ‚Oh schön, die spielen gegen die Knicks – super! Die habe ich schon mal spielen sehen.’“ (Kelce, der aus Ohio stammt, hielt es mit den Cavs.)

Swifts Liebe zu den Knicks

2014 sagte sie gegenüber „Time“, sie sei „absolut“ Knicks-Fan, seit sie nach New York gezogen sei. Als der Interviewer anmerkte, dass das Team damals nicht besonders gut spielte, ließ sie das kalt. „Ich liebe sie trotzdem“, sagte sie. „Was spielt das für eine Rolle? … Ich hatte schon immer diese Art von Zuneigung zu den Knicks, einfach weil Amaré [Stoudemire, der 2016 aus der NBA zurücktrat] so cool ist. Außerdem habe ich beim Knicks- also beim Talent-Wettbewerb für Kinder in der Madison Square Garden – in der Halbzeit gesungen, als ich 12 oder 13 war. Seitdem habe ich diesen irgendwie funkelnden, magischen Blick auf die Madison Square Garden und die Knicks, weil sie mich als kleines Mädchen singen ließen.“

Taylor Swift came to watch the NBA Finals 🔥 Knicks-Spurs at 8:30 ET on ABC 🍿 pic.twitter.com/QOhaEDxUM0 — SportsCenter (@SportsCenter) June 11, 2026

Swift hat sich natürlich längst als begeisterte Sportfan einen Namen gemacht – und das nicht nur im Basketball. Seit sie mit Kelce zusammen ist, gehört sie zu den Stammgästen bei Spielen der Kansas City Chiefs. Das Paar besuchte 2024 außerdem das erste Spiel der AL Championship Series im Yankee Stadium, wie die „Associated Press“ berichtete.

Timothée Chalamet, Ben Stiller, Tina Fey und Tracy Morgan wurden in der vergangenen Woche allesamt bei NBA-Finals-Spielen gesichtet. Ebenso Donald Trump – der ausgebuht wurde.