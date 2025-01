RS Idols

Im Rahmen unserer neuen „RS Idols“-Reihe hat Kat Frankie nicht nur ihr Vorbild PJ Harvey mit „Send His Love to Me“ gecovert, sondern auch mit uns geteilt, wie sie versucht, selbst eine Inspiration zu sein und was sie ihrem jüngeren Ich heutzutage empfehlen würde. Schaut euch hier alle Interview-Clips an!