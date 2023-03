Großdemo für Volksentscheid „Berlin Klimaneutral 2030“: Element of Crime, Nora Tschirner und mehr

Am Samstag, 25. März, findet am Brandenburger Tor eine Großdemonstration anlässlich des Volksentscheids „Berlin Klimaneutral 2030“ statt. Da der am Tag darauf stattfindende Entscheid mindestens 607.000 Ja-Stimmen braucht, soll die Großdemo (14 bis 20 Uhr) mit Live-Musik und Ansprachen die Leute zum Abstimmen motivieren. Als treibende Kräfte werden vor Ort sein: Arnim und Thomas von den Beatsteaks, Element of Crime, Kat Frankie, Igor Levit, Lie Ning, das Projekt von Alexander Hacke von den Einstürzenden Neubauten und Danielle de Picciotto, Wallis Bird und Il Civetto.

Auch das „Orchester des Wandels“ wird erwartet, das zusammen mit Musiker*innen von der Staatskapelle Berlin und Nora Tschirner „Karneval der Tiere” aufführen wird. Redebeiträge sind u.a. von Klima-Aktivistin Luisa Neubauer („Fridays for Future“), Nachhaltigkeitsexpertin Maja Göpel und den Initiator*innen des Bündnisses „Klimaneustart Berlin“ geplant, wie das Bündnis bekannt gab.

Mehr über den Volksentscheid „Berlin 2030 Klimaneutral“

Am Sonntag, 26. März, findet in Berlin der Klima-Volksentscheid statt, sechs Wochen nach der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Der „Volksentscheid Berlin 2030 Klimaneutral” will die Haupstadt „1,5-Grad-konform“ machen und den Senat dazu bringen, „entsprechend der 2019 ausgerufenen Klimanotlage zu handeln“.

Im Zentrum steht die Novelle des Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetzes. „Klimaneustart Berlin“ möchte auch auf folgenden Fakt hinweisen: Wenn 25 Prozent aller Berliner Wahlberechtigten am 26. März im Wahllokal oder vorab per Briefwahl am „Volksentscheid Berlin 2030 Klimaneutral” teilnehmen und mit „Ja” abstimmen, ist das Land Berlin verpflichtet, den Gesetzesentwurf der Initiative umzusetzen.