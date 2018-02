Im April erscheint das neue Album von Kylie Minogue, die Countrypop-Platte „Golden“. Das Album stellt die Sängerin in Europa bei fünf Konzerten in kleinerem Rahmen vor. Minogue kommt ins Londoner Café de Paris, dann nach Manchester, Barcelona und Paris – und am 20. März ins Berghain nach Berlin.

Der Vorverkauf für das Konzert beginnt am Donnertag, 15. Februar, 10 Uhr.

KYLIE MINOGUE

GOLDEN

Di. 20.03.18 Berlin Berghain

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Do., 15.02.2018, 10:00 Uhr

