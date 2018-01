Gisbert zu Knyphausen

Am 27. Oktober erschien mit „Das Licht dieser Welt“ das neue Album des Liedermachers. Begleitet von einer Tradition: Auch diesmal wird eine komplementäre limitierte Wein-Sonderedition aus dem Weingut Baron Knyphausen mit dem Albumcover als Etikett erhältlich sein.

12.01. Berlin, Huxleys

13.01. Flensburg, Max

14.01. Hamburg, Große Freiheit 36

15.01. Köln, Gloria

17.01. Heidelberg, halle02

18.01. Losheim, Saalbau

19.01. CH-Bern, Dachstock

20.01. CH-Basel, Kaserne

21.01. Freiburg, E-Werk

23.01. Erlangen, E-Werk

24.01. Dresden, Beatpol

25.01. A-Wien, WUK

26.01. A-Graz, PPC

27.01. A-Salzburg, Rockhouse

29.01. Wiesbaden, Schlachthof

30.01. Dortmund, FZW

31.01. Bremen, Schlachthof

01.02. Rostock, M.A.U.

02.02. Magdeburg, Moritzhof

03.02. Erfurt, HsD

Iron & Wine

Mit „Beast Epic“ hat Sam Beam alias Iron & Wine unlängst sein sechstes Studioalbum veröffentlicht. Die letzte Solotour liegt schon drei Jahre zurück, Anfang 2018 darf man sich nun auf pastoralen Folk mit vollständiger Bandbegeleitung freuen.

25.01. Berlin, Huxleys

26.01. Hamburg, Uebel & Gefährlich

30.01. Köln, Gloria

01.02. München, Muffathalle

10.02. Wiesbaden, Schlachthof

Joe Henry

Die letzten deutschen Gastspiele des Singer-Songwriters liegen vier Jahre zurück. Nach seinem formidablen neuen Album, „Thrum“, beehrt uns Henry 2018 endlich auch wieder mit zwei Konzerten.

07.02. Hamburg, Prinzenbar

08.02. Berlin, Quasimodo

Gregor McEwan

„From A To Beginning“ lautet der Titel des dritten Albums des sympathischen Singer-Songwriters, das jetzt erscheint und McEwan auf eine ausgiebige Tournee durch die Republik führen wird.

11.01. Berlin, Privatclub

12.01. Magdeburg, Moritzhof

13.01. Leipzig, Horns Erben

17.01. Hamburg, Nochtwache

18.01. Göttingen, Nörgelbuff

19.01. Köln, Die Wohngemeischaft

20.01. Bochum, Die Trompete

21.01. Münster, Pension Schmidt

23.01. Mainz, Schön Schön

24.01. Stuttgart, Café Galao

25.01. Fürth, Kofferfabrik 1

26.01. Neunkirchen, Stummsche Reithalle

07.02. Kassel, Kulturhaus Dock 4

08.02. Celle, MS Loretta

09.02. Kiel, Prinz Willy

10.02. Norderstedt, Music Star

11.02. Hannover, Kulturzentrum Faust

14.02. Suhl, Kulturbaustelle

16.02. Frankfurt, Lotte Lindenberg

17.02. Moers, Bollwerk 107

28.02. München, Volkstheater

13.03. CH-Winterthur, Hörbar Im Bloom

15.03. Dortmund, Subrosa

16.03. Aachen, Raststätte

17.03. Paderborn, Deelenhaus

Kettcar

Vier Jahre dauerte die Kreativpause von Kettcar, die mit der tollen Vorabsingle „Sommer ’89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)“ ihr ersehntes Ende fand. Das dazugehörige neue Album, „Ich vs. Wir“, gibt sich nicht minder gesellschaftskritisch und versteht sich als Statement zur Lage der Nation.

18.01. Saarbrücken, Garage

19.01. München, Tonhalle

20.01. A-Wien, FM4 Geburtstagsfest

21.01. A-Graz, PPC

22.01. CH-Schaffhausen, Kammgarn

23.01. CH-Bern, Bierhübeli

24.01. Erlangen, E-Werk

25.01. Stuttgart, Theaterhaus

26.01. Dortmund, FZW

27.01. Bremen, Schlachthof

28.01. Kiel, Max

30.01. Magdeburg, Altes Theater

31.01. Dresden, Schlachthof

01.02. Leipzig, Haus Auensee

02.02. Wiesbaden, Schlachthof

03.02. Köln, Palladium

06.02. Hamburg, Große Freiheit 36

07.02. Hamburg, Große Freiheit 36

08.02. Hannover, Capitol

09.02. Bielefeld, Ringlokschuppen

10.02. Berlin, Columbiahalle

23.03. Essen, Weststadthalle

24.03. Bremen, Schlachthof

The Charlatans

Für ihr neues, 13. Album, „Different Days“, konnte die Band unter anderen Johnny Marr und Paul Weller als Studiogäste verpflichten. Zudem experimentierte sie mit elektonischen Elementen und Beats.

20.02. Berlin, Columbia Theater

23.02. München, Strom

26.02. Köln, Luxor

Glen Hansard

Zuletzt begleitete Hansard den Pearl-Jam-Sänger Eddie Vedder auf dessen Solotournee. Im Februar gehört die Bühne des Admiralspalasts wieder ganz allein dem irischen Singer-Songwriter. Und das gleich zweimal.

20.02. Berlin, Admiralspalast

21.02. Berlin, Admiralspalast

The Strypes

Ist nie falsch, das Jahr mit etwas so Grundlegendem, Berauschendem und Gutem wie einer jungen, geschmackvoll gekleideten Gitarrenband zu beginnen. Zumal das aktuelle Album der irischen Strypes, „Spitting Image“, klingt wie ein 70s-Klassiker auf Stiff Records.

26.1. Hamburg, Molotow

27.1. Berlin, Badehaus

28.1. Köln, artheater

Randy Newman

Newman beherrscht die emotionale Klaviatur von scharfzüngig-anekdotisch bis doppelbödig-romantisch wie kein anderer. Im Februar lässt sich der Songschreiber wieder am Piano bewundern.

16.02. Berlin, Admiralspalast

20.02. Mainz, Kurfürstliches Schloss

21.02. Hamburg, Laeiszhalle

Dillon

Auf ihrem dritten Album, „Kind“, gibt sich die Musik der brasilianischen Sängerin, Pianistin und Wahlberlinerin Dominique Dillon de Byington lichtdurchlässiger, bleibt dem elektronischen Pop jedoch treu.

28.02. Leipzig, Täubchenthal

02.03. Hamburg, Mojo

07.03. Köln, Gloria

09.03. München, Technikum

Chris Robinson Brotherhood

Während Bruder Rich Robinson mit The Magpie Salute das Black-Crowes-Erbe betreut, hat auch Sänger Chris eine neue musikalische Bruderschaft gefunden, die sich auf haschischgetriebenen Hippie-Rock mit flirrenden Free-Jam-Parts versteht.

02.03. Hamburg, Uebel & Gefährlich

09.03. Berlin, Bi Nuu



Cindy Wilson

Neben Kate Pierson kennt man Wilson als Sängerin der B-52’s. Mit „Change“ veröffentlicht die Frau mit der Bienenkorbfrisur im Dezember ihr Solodebüt, das sich mit Synth-Pop vom Sound ihrer Stammband emanzipert.

01.03. Berlin, Frannz

04.03. Leipzig, Moritzbastei

06.03. Krefeld, Kulturfabrik

Calexico

Das achte Studioalbum, „Edge Of The Sun“, erschien 2015 – nun ist der eklektische Stilmix aus amerikanischem und mexikanischem Folk und Wüsten-Rock in Lauergeschwindigkeit wieder live zu erleben.

09.03. Hamburg, Grosse Freiheit

10.03. Berlin, Tempodrom

11.03. München, Muffathalle

21.03. Stuttgart, Im Wizemann

23.03. Köln, E-Werk

First Aid Kit

Anfangs zelebrierten die schwedischen Schwestern Söderberg ihren feenhaften Folkpop reduziert. Dann wartete das Album „Stay Gold“ mit orchestral erweitertem Klangspektrum auf. Wohin die Reise weitergeht, zeigt jetzt ihr viertes Album, „Ruins“.

08.03. Berlin, Columbiahalle

10.03. Hamburg, Grosse Freiheit 36

Franz Ferdinand

Zuletzt ließen sich Franz Ferdinand im Zusammenschluss mit den Sparks als FFS beim ersten Berliner Lollapalooza–Festival vor zwei Jahren bewundern. Im März bestreiten die Glasgower Indierocker ihr Bühnen-programm wieder allein.

01.03. Hamburg, Mehr! Theater

05.03. Köln, Palladium

07.03. Berlin, Tempodrom

12.03. München, Tonhalle

The Temperance Movement

2014 wurden die Briten zum Vorprogramm der Rolling Stones erkoren. Im Frühling lassen sich ihr brodelnder Bluesrock und das neue Album, „A Deeper Cut“, live im Club-Rahmen erleben.

18.03. München, Backstage Werk

24.03. Berlin,Lido

25.03. Hamburg, Knust

27.03. Köln, Bürgerhaus Stollwerck

Noel Gallagher’s High Flying Birds

In Zusammenarbeit mit DJ und Produzent David Holmes entstand Gallaghers bis dato experimentellstes Album. Wie sich der klanglandschaftliche Breitwand-Trip von „Who Built the Moon?“ in Bühnenfassung machen wird, erfahren wir im April.

08.04. Hamburg, Mehr! Theater

09.04. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

12.04. München, Zenith

16.04. Berlin, Max-Schmeling-Halle

17.04. Wiesbaden, Schlachthof

Joan Baez

Für Dylan war sie Wegbereiterin und -begleiterin, für die musikalische Gegenkultur der Sechziger eine Galionsfigur. 2018 beehrt die ewige Folk-Ikone wieder unsere Bühnen.

25.03. Frankfurt, Alte Oper

26.03. München, Philharmonie

31.05. Hamburg, Mehr!Theater

28.07. Halle (Saale), Peißnitzinsel

29.07. Berlin, Zitadelle

31.07. Ludwigsburg, Schloss

01.08. Schwetzingen, Schlossgarten

03.08. Köln, Roncalliplatz

Pearl Jam

Kommt 2018 endlich das erste Album seit 2013? Wir hoffen doch! Vedder und Kollegen kommen für einen Gig nach Deutschland.

05.07 Berlin, Waldbühne

Depeche Mode

15.01. Köln, Lanxess Arena

17.01. Berlin, Mercedes-Benz Arena

19.01. Berlin, Mercedes-Benz Arena

21.01. Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

04.02. Wien, Stadthalle

23.07. Berlin, Waldbühne

25.07. Berlin, Waldbühne