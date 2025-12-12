Exklusiv: Liam Neeson beteuert, er sei pro Impfung – obwohl er eine Anti-Vaxx-Doku einspricht

Liam Neeson möchte, dass seine Fans wissen, dass er „nie ein Impfgegner war und es auch nicht ist“. Auch wenn man diesen Eindruck gewinnen könnte, wenn man eine neue, umstrittene Anti-Vaxx-Dokumentation einschaltet.

Umstrittener Film und fragwürdige Quellen

Der für den Oscar nominierte Schauspieler spricht den Kommentar zu „Plague of Corruption: 80 Years of Pharmaceutical Corruption Exposed“, wie die Journalisten Walker Bragman und Olivia Riggio am Donnerstag erstmals im Newsletter „Important Context“ berichteten.

Der Film basiert auf einem Buch der diskreditierten und widerlegten Forscherin Dr. Judy Mikovits und des Anwalts Kent Heckenlively, dem zuvor wegen seiner „gefährlichen“ Ansichten ein Visum für Australien verweigert worden war.

Auf der Website des Films wird er als „eine explosive Untersuchung darüber, wie Pharmariesen systematisch Regierungen vereinnahmt und Familien sowie Gemeinschaften weltweit getäuscht haben“ angepriesen.

Er enthält Interviews mit Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., der für seinen „unermüdlichen Mut, institutionelle Korruption herauszufordern und medizinische Freiheit zu verteidigen, wodurch eine weltweite Wahrheitsbewegung entfacht wurde, die Millionen rund um den Globus mobilisiert“, gelobt wird.

Aussagen im Film und Distanzierung

Obwohl Neeson lediglich der Erzähler des Films ist, ist zu hören, wie er mRNA-COVID-Impfstoffe als „gefährliche Experimente“ bezeichnet. Wie er das Chronische Erschöpfungssyndrom als „schlimmste Gesundheitskrise seit HIV und AIDS“ beschreibt. Und andeutet, medizinische und wissenschaftliche Organisationen würden „bedingungslose Unterwerfung verlangen“, sowie weitere Randthesen wiederholt.

In einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE erklärte ein Vertreter von Neeson, seine Mitwirkung als Erzähler stelle keine Unterstützung der Botschaft des Films dar.

„Wir alle erkennen an, dass es innerhalb der Pharmaindustrie Korruption geben kann. Doch das darf niemals mit einer Ablehnung von Impfstoffen gleichgesetzt werden. Liam war nie und ist nicht gegen Impfungen“, so die Vertreter. „Seine umfangreiche Arbeit mit UNICEF unterstreicht seine langjährige Unterstützung globaler Impf- und Gesundheitsinitiativen. Er hat die redaktionellen Inhalte des Films nicht mitgestaltet. Fragen zu Behauptungen oder Botschaften sollten an die Produzenten gerichtet werden.“

Frühere klare Impf-Positionen

Es überrascht, dass Neeson dem Dokumentarfilm, der sich selbst als „der umstrittenste Film des Jahres“ bezeichnet, seine ikonische Stimme leiht, da er während der COVID-19-Pandemie Impfungen wiederholt ausdrücklich unterstützt hatte.

„The AV Club“ griff eine ausführliche Erklärung auf, die der UNICEF-Sonderbotschafter 2022 abgegeben hatte, in der Neeson Impfstoffe als „eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte der Menschheit“ bezeichnete.

„Die Diskussion über Impfstoffe hat in den letzten Jahren aus den Augen verloren, wie viel Gutes sie für jeden von uns bewirkt haben“, fügte er hinzu. „Das müssen wir feiern. Es ist vielleicht eine der größten kollektiven Errungenschaften der Menschheitsgeschichte.“