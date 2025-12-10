Pamela Anderson: Klartext zum Beziehungsstatus mit Liam Neeson

Pamela Anderson bestätigte öffentlich, dass sie eine Beziehung zu Liam Neeson gehabt hat. Bereits im Sommer gab es erste Spekulationen zu einer Romanze der Schauspiel-Kollegen. Nun ist es offiziell: Die Romanze zwischen ihnen hat tatsächlich stattgefunden.

Vom Set ins Privatleben

Ihr romantisches Verhältnis ergab sich direkt nach den Dreharbeiten für „Die nackte Kanone“, in dem die beiden in Hauptrollen besetzt wurden. Der Film von Regisseur Akiva Schaffer erschien im Juli 2025. Gegenüber dem US-amerikanischen „People“-Magazin berichtete Anderson von einer „intensiven Woche“, die sie mit dem 73-jährigen Hollywood-Schauspieler in seinem Haus in Upstate New York verbracht habe.

Wie im Nancy-Meyers-Film

Neeson habe sie in dieser Zeit in ein französisches Restaurant ausgeführt und sie sogar als zukünftige Frau Neeson vorgestellt, berichtet die 58-Jährige. Während ihres Aufenthalts in New York habe sie zudem ein eigenes Zimmer in seinem Zuhause bezogen und auch Teile der Familie kennengelernt. Die Zeit mit Neeson sei kurz gewesen, aber intensiv – „ein bisschen wie in einem Nancy-Meyers-Film“.

Keine PR, sondern echte Gefühle

Dass viele Fans dachten, es handle sich bei dieser Love-Story um einen PR-Gag, nahm Anderson stets belustigt auf, erzählte sie gegenüber „People“. „Das ist echt. Wir haben echte Gefühle.“, so der „Baywatch“-Star. Allerdings entschieden sich die beiden, das große Ganze auf freundschaftlicher Ebene zu halten und gingen nach der Woche wieder „getrennte Wege, um an anderen Filmen zu arbeiten“.

Eine besondere Verbindung bleibt

Bei späteren öffentlichen Auftritten zeigten sich Anderson und Neeson dennoch weiterhin vertraut. So hielten sie bei Promotions-Events zu „The Naked Gun“ Händchen und wirkten auch in Andy Cohens Sendung „Watch What Happens Live“ verdächtig spielerisch. Auch legten die beiden großen Wert auf gegenseitige Unterstützung in beruflichen Dingen. Die 58-Jährige berichtete: „Er unterstützt mich so sehr bei diesem neuen Karriereweg und sagt mir immer wieder, wie stolz er auf mich ist“.