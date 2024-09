Wie zu erwarten meldet Ticketmaster schon wenige Minuten nach Vorverkaufsstart: Das Konzert von Linkin Park am 22. September in der Barclaycard Arena in Hamburg ist ausverkauft.

Die Nachfrage nach den Comeback-Shows der Band hat das Angebot weit übertroffen. Alle wollen sehen, wie sich Mike Shinoda und Kollegen mit der neuen Sängerin Emily Armstrong machen, der Nachfolgerin des 2017 verstorbenen Chester Bennington.

„Premium“ und „Premium Paket Loge“

Wer jetzt noch Tickets haben will, muss auf den Ticketmaster-Resale hoffen (auch da wird es dann heißen: megaschnell sein). Bei Eventim sieht die Lage ähnlich düster aus. Selbst die Kategorien „Premium“ und „Premium Paket Loge“ mit Preisen von 353 beziehungsweise 463 Euro waren sofort ausverkauft.

Bloß kein Viagogo

Beim Ticketzweitanbeiter Viagogo, von Gerichten regelmäßig wegen unseriöser Geschäftspraktiken zurechtgestutzt, gehen derweil die Preise durch die Decke. Für Oberrang-Tickets werden da schon mal 300 Euro abgerufen. Acts wie Ed Sheeran und Rammstein sind in der Vergangenheit gegen den Reseller schon vorgegangen, haben zum Beispiel alle Tickets annullieren lassen, die über Viagogo gekauft wurden.

Das war die Setlist von Linkin Parks Comeback in Los Angeles

Die Band spielte eine Auswahl an Songs aus der gesamten Karriere mit Fokus auf den ersten drei Alben. Fast alle Songs wurden ursprünglich von Bennington eingesungen, doch natürlich spielte die Band auch den bislang einzigen mit Armstrong veröffentlichten Song „The Emptiness Machine“. Weitere Songs vom kommenden neuen Album gab es nicht, dafür Referenzen an Co-Frontmann Mike Shinodas einstiges Nebenprojekt Fort Minor. Außerdem feierten „Keys To The Kingdom“ (2014) sowie das postum veröffentlichte „Friendly Fire“ (2024) ihr Live-Debüt. Insgesamt dauerte der Auftritt knapp über zwei Stunden.

1. Somewhere I Belong

2. Crawling

3. Lying From You

4. Points Of Authority

5. New Divide

6. The Emptiness Machine

7. The Catalyst

8. Burn It Down

9. Waiting For The End

10. Castle Of Glass

11. When They Come For Me / Remember The Name

12. Lost In The Echo

13. Given Up

14. One Step Closer

15. Lost

16. Breaking The Habit

17. What I’ve Done

18. Leave Out All The Rest

19. My December

20. Friendly Fire

21. Numb

22. In The End

23. Faint

24. Papercut

25. Keys To The Kingdom

26. Bleed It Out

Publikum zeigt sich zufrieden

Erste Reaktionen des Publikums sowie Ausschnitte aus den Sozialen Medien zeugen von Zufriedenheit der Fans mit Linkin Park. Zwar sorgte die Ankündigung von Emily Armstrong als neue Sängerin für Kontroversen, doch auf musikalischer Seite überzeugte die Dead-Sara-Frontfrau offenbar.