„Friendly Fire“: Neuer Linkin-Park-Song mit Chester Bennington

Linkin Park werden einen neuen Song mit Chester Bennington veröffentlichen. Sieben Jahre nach seinem Tod wird der Sänger damit noch einmal auf einem Release der Band zu hören sein.

Linkin Park: Aufnahmen von 2017

Der Song „Friendly Fire“ entstand während der Arbeiten zum letzten Linkin-Park-Album „One More Light“ (2017), wurde allerdings nie veröffentlicht. Das plant die Band nun zu ändern. In den Sozialen Medien teilten die Musiker bereits einen Ausschnitt mit Synthpop-Einflüssen und erklärten die Entstehungsgeschichte. Bei dem Teaser scheint es sich um den Refrain zu handeln. Zu hören sind die Zeilen: „We’re falling apart for no reason / We’re pulling the trigger in a useless war / If we go back and go into the black / What are we fighting for? What are we fighting? / It’s just friendly fire.“ Wann genau der Song erscheint, ist noch nicht bekannt.

Mike Shinoda sprach schon im Jahr 2020 über „Friendly Fire“

Dass noch ein Song mit Bennington existiere, teilte der zweite Linkin-Park-Sänger Mike Shinoda bereits 2020. „Wir haben mehr Songs gemixt, als auf dem fertigen Album sind“, zitiert „Alternative Press“ einen Twitch-Stream des Musikers. „Außerdem haben wir noch ein paar andere Songs gemixt, um zu schauen, ob einer davon doch ausgewählt wurde. Oder wir könnten sie für eine B-Seite nutzen, und das war ‚Friendly Fire‘.“ Shinoda teilte zusätzlich, dass der Song in Zusammenarbeit mit Songwriter und Produzent Jon Green entstanden sei, der auch an „One More Light“ beteiligt war. „Ich liebe den Song noch immer“, schlussfolgerte Shinoda. Dann fuhr er fort: „Ist der bereits draußen? Haben wir ‚Friendly Fire‘ irgendwann veröffentlicht? Nein, oder?“ Auf die Nachfrage von Fans, wann sie das Material zu hören bekämen, antwortete er später: „Ihr werdet noch Jahre warten müssen – nur zur Information.“

Weitere „neue“ Songs mit Chester Bennington

Es ist nicht das erste Mal seit seinem Tod, dass noch Songs mit Chester Bennington erscheinen. Seine vormalige Band Grey Daze veröffentlichte 2020 und 2022 die beiden Alben „Amends“ und „The Phoenix“, für die sie alte Gesangsaufnahmen von Bennington verwendete. 2023 teilten auch Linkin Park noch bislang unveröffentlichte Songs mit ihrem verstorbenen Sänger – „Lost“ und „Fighting Myself“ aus der Zeit von „Meteora“ (2003). 2020 erschien „She Couldn’t“, den die Band ursprünglich für das Debüt „Hybrid Theory“ (1999) geschrieben hatte.

Ansonsten halten sich Linkin Park seit dem Tod ihres Sängers bedeckt. Mehrfach gaben die verbliebenen Musiker an, dass keine weitere Musik geplant sei. „Ich sage den Leuten immer, wenn es Neuigkeiten gibt, werde ich sie schon mitteilen“, so Mike Shinoda. „Ich bin kein Fan von ‚Greatest Hits‘-Veröffentlichungen oder Remasterings, wenn wir also je ein Linkin-Park-Album neu auflegen, soll das eine große Sache werden. Wenn wir diese Qualität nicht erreichen können, machen wir es nicht. Wenn es nicht großartig ist, sollten wir es nicht tun.“