Nick Cave geht in Europa auf Solo-Tournee – Hamburg dabei

Wer nach den Live-Gigs von Nick Cave & The Bad Seeds 2024 immer noch nicht genug hat, kann sich jetzt schon mal an die Reiseplanung für 2025 machen. Der Australier hat zusammen mit Radioheads Colin Greenwood Solo-Shows für die Sommermonate angekündigt. In Deutschland wird das Duo lediglich in Hamburg performen. Dafür aber im besonderen Ambiente – am 21. Juni in der Elbphilharmonie.

Alle Europa-Konzerte von Nick Cave im Überblick:

10. Juni – Schweiz, Zürich, Theater 11

11 Juni – Schweiz, Zürich, Theater 11

21. Juni – Deutschland, Hamburg, Elbphilharmonie

17. Juli – Italien, Lucca, Piazza Napoleone

19. Juli – Italien, Pompei, Anfiteatro di Pompei

21. Juli – Italien, Rom, Auditorium Cavea

22. Juli – Italien, Rom, Auditorium Cavea

24. Juli – Frankreich, Cannes, Palais des Festivals de Cannes

26. Juli – Frankreich, Arles, PIAS Show at Théâtre Antique

6. August – Norwegen, Bergen, Grieghallen

7. August – Norwegen, Bergen, Grieghallen

12. August – Lettland, Sigulda, Sigulda Castle

19. August – Bulgarien, Sofia, Plovdiv Ancient Theatre

Hier die Instagram-Ankündigung zur Tour:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tickets

Karten für die Europa-Gigs sind ab Freitag, den 31. Januar, ab 10 Uhr lokaler Zeit verfügbar. Am besten auf der Website von Cave dafür informieren.