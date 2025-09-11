Liste: Wer Spotify wegen dessen Militär-Tech-Verbindungen boykottiert

In den vergangenen Monaten haben zahlreiche Indie-Künstler beschlossen, ihre Verbindung zu Spotify zu kappen – aus Protest gegen die Verbindungen von CEO und Mitgründer Daniel Ek zum Rüstungsunternehmen Helsing.

Erste Reaktionen

Bekannte Indie-Acts wie Deerhoof und Xiu Xiu führten den Exodus an, während die australischen Psych-Rocker King Gizzard and the Lizard Wizard wohl die größte Band sind, die ihre Musik vom Streamingdienst entfernten. Auch wenn ihre Abgänge nur einen Tropfen auf den heißen Stein im gigantischen Musikkatalog von Spotify darstellen, so scheinen ihre Entscheidungen doch in Anti-Kriegs-Prinzipien verwurzelt zu sein – verbunden mit der Hoffnung, dass ihre Taten eine größere Bewegung anstoßen könnten.

Wie King Gizzard im Juli erklärten, als sie ihren Abschied verkündeten: „Können wir Druck auf diese Dr.-Evil-Tech-Bros ausüben, damit sie es besser machen?“

Spotify sah sich im Laufe der Jahre schon oft Protesten ausgesetzt, da Künstler aus den unterschiedlichsten Gründen ihre Musik nicht verfügbar machten. Zu Beginn, bevor Spotify zur dominierenden Kraft in der Musikwelt aufstieg, kritisierten viele Künstler das Vergütungsmodell, wobei Taylor Swift ihre Musik 2014 zurückzog und damals erklärte: „Ich bin nicht bereit, die Arbeit meines Lebens einem Experiment zur Verfügung zu stellen, das die Urheber, Produzenten, Künstler und Schöpfer dieser Musik nicht fair entlohnt.“

Kritik am Modell

Spotifys Auszahlungsmodell wurde im Laufe der Jahre weiterhin scharf kritisiert, insbesondere, da klar wurde, dass das „Royalty-Pool“-Modell vor allem den populärsten Künstlern der Welt wie Swift zugutekommt. Dieses Problem wurde ebenfalls häufig von Künstlern genannt, die nun erklärten, warum sie den Dienst verlassen.

Doch in den letzten Jahren entschieden sich die meisten Künstler aus politischen und kulturellen Gründen, Spotify zu verlassen. 2022 entfernten Neil Young und Joni Mitchell ihre Musik von Spotify aus Protest gegen den 250-Millionen-Dollar-Podcast-Deal des Unternehmens mit Joe Rogan. (Sowohl Young als auch Mitchell stellten ihre Musik einige Jahre später wieder auf Spotify.)

Eks Rolle bei Helsing

Was Eks Verbindungen zu Helsing betrifft – ein deutsches Rüstungstechnologie-Unternehmen mit besonderem Fokus auf künstlicher Intelligenz – so geriet der CEO bereits zuvor in die Kritik, nachdem seine Risikokapitalfirma Prima Materials 2021 mehr als 100 Millionen Dollar in das Start-up investierte.

Die neue Protestwelle jedoch wurde durch die Nachricht ausgelöst, die Anfang dieses Sommers bekannt wurde: Ek ist nun Vorsitzender von Helsing; Prima Materials sammelte über 700 Millionen Dollar für das Unternehmen; und Helsings Fokus auf Verteidigungssoftware wurde auf die Herstellung von Drohnen, Flugzeugen und U-Booten ausgeweitet.

Eks Reaktion

In einem Interview mit der Financial Times im Juni wies Ek jegliche Kritik an seinen Verbindungen zu Helsing zurück. „Persönlich mache ich mir deswegen keine Sorgen“, sagte er. „Ich konzentriere mich mehr darauf, das zu tun, was ich für richtig halte, und ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass dies das Richtige für Europa ist.“

Was die Künstler betrifft, die Spotify verlassen, weil sein CEO gleichzeitig vom Krieg profitiert, so deuten ihre Erklärungen darauf hin, dass auch sie sich weniger auf Streaming-Zahlen konzentrieren – und vielmehr auf das, was sie für richtig halten.

King Gizzard and the Lizard Wizard

Die australische Psych-Band entfernte im Juli ihren gewaltigen Musikkatalog – allein 27 Studioalben, ganz zu schweigen von zahlreichen Live-Aufnahmen – von Spotify. In einer kurzen Erklärung auf Instagram Stories schrieben sie: „Hallo Freunde… Eine PSA für diejenigen, die es nicht wissen: Spotify-CEO Daniel Ek investiert Millionen in KI-Militärdrohnen-Technologie… Wir haben unsere Musik soeben von der Plattform entfernt… Können wir Druck auf diese Dr.-Evil-Tech-Bros ausüben, damit sie es besser machen?… Schließt euch uns auf einer anderen Plattform an.“

Seitdem haben King Gizzard ihre Fans ermutigt, ihre Musik auf anderen Plattformen zu hören, insbesondere auf Bandcamp, wo sie ihre Alben nach dem „Zahle, was du willst“-Prinzip anbieten.

Deerhoof

Die Indie-Favoriten der Jahrtausendwende Deerhoof gaben im Juni bekannt, dass sie Spotify verlassen. „Wir wollen nicht, dass unsere Musik Menschen tötet“, hieß es in einer Erklärung der Band. „Wir wollen nicht, dass unser Erfolg mit KI-Kriegstechnologie verknüpft ist. Für uns war das glücklicherweise eine recht einfache Entscheidung. Spotify zahlt ohnehin nur einen Hungerlohn, und wir verdienen viel mehr durch Touren. Aber wir verstehen auch, dass andere Künstler und Labels stärker auf Spotify angewiesen sind und denselben Schritt kurzfristig nicht gehen können.“

Sie fuhren fort: „KI-Kriegstechnologie entwickelt sich eindeutig zum neuen Lieblingsprojekt der Superreichen. Es wird zunehmend klar, dass Militär und Polizei in erster Linie als Sicherheitsdienst der Milliardärsklasse existieren. Je mehr man das Töten Computern überlassen kann, desto besser für das Geschäft. Computerisierte Zielerfassung, computerisierte Vernichtung, computerisierte Destabilisierung zum Profit, erfolgreich an den Menschen in Gaza getestet, löst auch endlich das ewige Problem der Kriegsprofiteure – Mitgefühl und Moral werden aus der Gleichung genommen.“

Xiu Xiu

Die von Jamie Stewart gegründete Experimental-Band entfernte im Juli ihre Musik von Spotify und rief die Hörer ebenfalls dazu auf, ihre Abos zu kündigen. „Grund: Spotify nutzt Musikgeld, um in KI-Kriegsdrohnen zu investieren“, schrieb die Band auf Instagram.

Sie fügten hinzu: „Wir arbeiten derzeit daran, all unsere Musik von dem Müllloch gewalttätiges Armageddon-Portal Spotify zu entfernen. Es dauert länger als gehofft aufgrund verfahrensrechtlicher Komplikationen, aber es wird bald abgeschlossen sein. Danke für die Unterstützung und Geduld. Aus all den Gründen, die Sie ohnehin schon kennen.“

Coda Music Unterstützung

Nach dem Entfernen ihrer Musik von Spotify unterstützte Xiu Xiu eine neue Musik-Streamingplattform, Coda Music. Stewart sagte in einer Erklärung zum Start: „Musik ist heilig. Sie ist die erste Form organisierter emotionaler, spiritueller, sozialer und physischer Ausdrucksweise. Diese primäre menschliche Kultur verdient Fürsorge und Respekt. Coda arbeitet innerhalb der zu Recht gescholtenen, aber unvermeidlichen Welt des Streamings daran, Musikfans und arbeitenden Musikern ein Zuhause zu geben, wo sie diese Fürsorge und diesen Respekt finden. Als Xiu Xiu Spotify verließen, um gegen deren Entscheidung, Kriegsprofiteure zu werden, zu protestieren, fragten uns Hunderte von Menschen, wo sie Musik hören sollten. Coda versucht, dieser Ort zu sein.“

Hotline TNT

Im August zog die in New York ansässige Rockband Hotline TNT ihre Musik ab. Frontmann Will Anderson sagte: „Das Unternehmen, das sich selbst als Hüter aller aufgenommenen Musik darstellt, hat zweifelsfrei bewiesen, dass es in keiner Weise mit den Werten der Band übereinstimmt. Eine coolere Welt ist möglich.“

The Mynabirds

Laura Burhenn, die die in Omaha beheimatete Band The Mynabirds anführt, kündigte im Juli an, dass sie ihr persönliches Spotify-Konto gelöscht habe und mit ihrem Label Saddle Creek daran arbeite, ihre Musik zu entfernen. (Sie dankte Saddle Creek auch „für die Unterstützung meiner Entscheidung“.)

Zur Erklärung sagte Burhenn: „Ich werde nicht zulassen, dass meine Songs zu Bomben werden. Ich werde nicht an einem System teilnehmen, das KI-Musik fördert, die die Abwertung meiner selbst und aller anderen Kreativen perpetuiert. Ich werde nicht in einem Wettlauf nach unten mitmachen, bei dem Milliardärs-Oligarchen reicher werden, während wir anderen uns um Krümel streiten und hungern – sowohl buchstäblich als auch geistig.“

Weitere Kritik von The Mynabirds

Sie fuhr fort: „Spotify ist dasselbe System des Schadens, das wir überall sehen: die weltweite Bewegung – besonders in den USA – alles zu entfinanzieren, was uns versorgt und nährt, im Austausch für die Finanzierung von Krieg, Hass, Rassismus, Transphobie, Xenophobie, Islamophobie, Antisemitismus und Steuererleichterungen für die Reichsten, was die Reichen reicher macht, während wir für Krümel kämpfen und hungern – buchstäblich und geistig.“

WU LYF

Diese Indie-Band aus Manchester, England, entfernte ihr einziges Album – Go Tell Fire to the Mountain (2011) – bereits Anfang des Jahres von Streamingdiensten, als sie eine Reunion-Tour ankündigten. In einer Erklärung im September schrieben sie: „Es gab mehrere Gespräche, die zu dieser Entscheidung führten, kreisend um eine Abneigung gegenüber dem, was der Spotify-Algorithmus und die Ökonomie der Musik angetan haben. Seitdem haben wir alle von den Investitionen des Spotify-CEOs in KI-Waffen erfahren und gesehen, wie mehrere Bands, die wir respektieren, Stellungnahmen zum Entfernen ihrer Musik abgaben.“

Daraufhin beschlossen WU LYF, nicht nur Go Tell Fire to the Mountain offline zu lassen, sondern auch ihre neue Single A New Life Is Coming nicht bereitzustellen. „Nichts ändert sich jemals, wenn wir nicht den Mut haben, Dinge anders zu versuchen (und vielleicht auch zu scheitern).“

Kadhja Bonet

Die Singer-Songwriterin Kadhja Bonet kündigte an, ihre Musik künftig nicht nur von Spotify fernzuhalten, sondern auch von anderen großen Streaming-Plattformen – als umfassenden Protest gegen Big Tech.

„Wir geben diesen Tech-Giganten Macht, indem wir ihnen all unsere besten Ideen liefern und Geschäfte in ihre Richtung treiben“, schrieb sie. Sie fügte hinzu: „Es schien nicht richtig, die Menschenrechtsverletzungen von Apple zu ignorieren, den Deezer-Eigentümer, der pro-palästinensische Proteste aktiv unterdrückt, Googles (YouTubes) Zusammenarbeit bei Überwachung und Militärdrohnen-Technologie – und so weiter. Für mich war es also nicht genug, Spotify meine neue Musik vorzuenthalten. Ich stelle auch Apple, Deezer, Amazon oder YouTube keine neue Musik zur Verfügung. Leute sagen mir, ich hätte mit diesem Schritt Karriere-Selbstmord begangen, aber das ist mir egal. Ich vertraue darauf, dass Künstler das Bild einer alternativen Realität malen und den Weg dorthin weisen können.“

Young Widows

Die in Louisville ansässige Band bezeichnete Eks Verbindungen zu Helsing als „Breaking Point“ in ihrer Entscheidung, Spotify zu verlassen. „Der Gedanke, dass das Geld unserer Fans genutzt wird, um künftige Maschinen zu finanzieren, die Unschuldige töten, ist jenseits von unmenschlich und inakzeptabel. Wir verstehen, dass es keinen gerechten Kapitalismus gibt und jedes große Unternehmen in irgendeiner Weise mit der Finanzierung von Kontrolle, Ausbeutung und Manipulation der Menschen verbunden ist. Wir wissen mehr als genug, dass jede Streaming-Plattform ihre Fehler hat, und bis die Menschen Künstler genug wertschätzen, um zu erkennen, dass Streaming insgesamt einen negativen Einfluss auf Musik hat, werden wir die anderen derzeit verfügbaren Plattformen nutzen. Und wir entschuldigen uns nicht für die Unannehmlichkeiten.“

Chad VanGaalen

Der in Calgary ansässige Singer-Songwriter erklärte, er habe mit seinen Labels Sub Pop und Flemish Eye daran gearbeitet, seine Musik von Spotify zu entfernen. „Ich will nicht, dass meine Kunst Teil davon ist“, sagte er mit Blick sowohl auf Spotifys Spende an Donald Trumps Amtseinführung 2025 als auch auf Eks Verbindungen zu Helsing. „Und meine Kunst muss nicht Teil davon sein“, fügte er hinzu.

VanGaalen stellte zudem seine gesamte Diskografie kostenlos auf Bandcamp zur Verfügung, nachdem er sie von Spotify entfernt hatte.

Kalahari Oyster Cult (Label)

Das in Amsterdam ansässige Elektroniklabel kündigte an, seinen gesamten Katalog von Spotify zu nehmen, nachdem es den Schritt mit seinen Künstlern besprochen hatte. „Als Label und in Rücksprache mit den Künstlern, die wir vertreten, wollen wir nicht, dass unsere Musik zu einer Plattform beiträgt oder von ihr profitiert, die von jemandem geführt wird, der Werkzeuge für Krieg, Überwachung und Gewalt unterstützt“, schrieben sie. „Unsere Arbeit auf Spotify zu belassen, würde bedeuten, gegen alles zu verstoßen, wofür wir stehen.“

David Bridie

Der gefeierte australische Singer-Songwriter kündigte seine Entscheidung, Spotify zu verlassen, in einem Gastbeitrag im Guardian an, mit der pointierten Überschrift: „Spotify schien früher ein notwendiges Übel für Musiker. Heute wirkt es nur noch böse.“

In seinem Artikel kritisierte er das „beleidigende und völlig unhaltbare“ Vergütungsmodell der Plattform, insbesondere für unabhängige Künstler, sowie Eks Verbindungen zu Helsing. „Ek wird von Spotify nicht mit Gehalt bezahlt – er erhält einen Anteil an Aktien, allein im letzten Jahr soll er 345 Millionen Dollar eingelöst haben“, schrieb er. „Und so stehen wir nun da, Künstler helfen, Algorithmen zu entwickeln, um unsere Musik zu verkaufen – und der Erfolg dieses Algorithmus bestimmt den Geldfluss zu einem Mann, der in Maschinen investiert, die Menschen töten könnten.“