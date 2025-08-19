Spotify führt neuen Mix-Modus für Premium-Nutzer:innen ein

Spotify erweitert sein Premium-Angebot um ein neues Feature, das derzeit in einer Beta-Phase verfügbar ist. Mit dem sogenannten Mix-Modus können Nutzer:innen Übergänge zwischen Songs individuell gestalten und Playlists stärker an den eigenen Geschmack anpassen.

Individuelle Übergänge

Der Modus lässt sich über die Toolbar in einer bestehenden oder neuen Playlist starten. Zur Auswahl steht zunächst ein automatischer Übergang („Auto“), der Songs fließend miteinander verbindet. Darüber hinaus bietet der Musik-Streaming-Dienst verschiedene Presets wie „Fade“ oder „Rise“, die unterschiedliche Stile ermöglichen. Wer tiefer einsteigen möchte, kann Übergänge manuell bearbeiten: Lautstärke, Equalizer und Effekte lassen sich anpassen. Waveform- und Beat-Daten helfen dabei, den Übergang zwischen einzelnen Titeln präzise festzulegen.

Erstellte Mixe können gespeichert, direkt angehört und mit anderen geteilt werden. In kollaborativen Playlists besteht zudem die Möglichkeit, Übergänge gemeinsam zu gestalten. Der Mix-Modus von Spotify ist jederzeit aktivierbar oder deaktivierbar.

Privater DJ

Zusätzlich zeigt der Streamer beim Mixen Tempo (BPM) und Tonart der Songs an. Damit können Nutzer:innen besser einschätzen, welche Titel sich für fließende Übergänge eignen. Besonders elektronische Genres wie House, Techno oder Trance profitieren von dieser Funktion. Auch die Reihenfolge der Songs spielt eine Rolle: So lässt sich die Dramaturgie einer Playlist gezielt steuern, ob für ein energiegeladenes Set oder ein entspanntes Ausklingen.

Visuelle Anpassungen

Neben den klanglichen Anpassungen bietet Spotify neue Möglichkeiten zur visuellen Gestaltung. Cover, Labels und Sticker können genutzt werden, um Playlists optisch zu personalisieren. Damit wird das Hörerlebnis nicht nur auditiv, sondern auch visuell an den individuellen Geschmack angepasst.

Die Test-Phase des neuen Mix-Modus von Spotify hat am 19. August begonnen und erfolgt schrittweise für Premium-Abonnent:innen. Um das Feature nutzen zu können, ist die aktuelle Version der App erforderlich.