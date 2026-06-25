Little Steven Van Zandts 15-Millionen-Dollar-Penthouse in NYC sieht genau so aus, wie man es erwarten würde

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Schließ kurz die Augen – oder zumindest für die Dauer eines Augenzwinkerns – und stell dir vor, wie Little Steven Van Zandts Penthouse wohl aussehen mag. Tigermuster, das mit Regenbogenprint kollidiert, wo man hinschaut? Head-Shop-Plaids über sämtlichen Möbeln? Psychedelisches Buntglas? Dann ruf dir das Immobilieninserat von 6sqft für die Wohnung auf und staune, wie nah du dran warst. Die einzige echte Überraschung ist das französische Filmplakat zu „La Dolce Vita“. Französisch? In Silvio Dantes Zuhause?

Van Zandt verkauft sein Penthouse, das in einer umgebauten Kirche aus dem 19. Jahrhundert in Manhattans Greenwich Village liegt, für 15 Millionen Dollar – das entspricht rund 4.200 Dollar pro Quadratfuß. Der extravagante E-Street-Band-Gitarrist und Schauspieler hatte das Duplex mit drei Schlafzimmern und drei Bädern 2008 für sechs Millionen Dollar erworben, ein Jahr nach dem Ende der „Sopranos“. Die Wohnung bietet sechs Meter hohe Decken, Buntglasfenster und eine erhöhte Terrasse. Wie der Rohzustand des Raums eigentlich aussieht, lässt sich kaum erahnen – Van Zandt und seine Frau haben ihn eingerichtet wie den VIP-Bereich eines Hard Rock Café. Ein Look, den nur Little Steven hinkriegt. Du nicht.

„Eingebettet in eine umgebaute Kirche im romanischen Revivalstil, wird dieses kompromisslos kühne Duplexpenthouse von seiner dramatischen Architektur und seiner beherrschenden Präsenz definiert“, heißt es im offiziellen Inserat. „Dies ist kein konventionelles Zuhause, sondern eine seltene Gelegenheit, einen Raum zu bewohnen, in dem Struktur und historischer Kontext erheben statt einengen – in einer der markantesten Wohnanlagen Downtowns.“

Bruce war auch hier

Nicht im Inserat enthalten: das unausgesprochene Prahlrecht, dass die Wohnung einst einem E-Streeter gehörte und Bruce Springsteen mit ziemlicher Sicherheit eines der Badezimmer benutzt hat. Aber welches?