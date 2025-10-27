Bruce Springsteen mit Überraschungs-Auftritt bei Benefiz-Gig

Gemeinsam mit Steven Van Zandt spielte der Boss „Tenth Avenue Freeze-Out” und „I Don’t Want to Go Home” für Van Zandts gemeinnützige Organisation TeachRock.

Bruce Springsteen und Steven Van Zandt spielen gemeinsam im Stone Pony im Asbury Park für die gute Sache für TeachRock

Bruce Springsteen und Steven Van Zandt spielen gemeinsam für die gute Sache Foto: YouTube. All rights reserved.

Am Sonntag (26. Oktober) veranstaltete Steven Van Zandt seine Party im Pony, eine Benefizveranstaltung zugunsten seiner gemeinnützigen Musikausbildungsorganisation TeachRock.

Die mit Stars gespickte Veranstaltung versprach „besondere Auftritte von einigen von Stevies Disciples [of Soul] und der E Street Band-Familie” und hielt dieses Versprechen mit einem unangekündigten Auftritt von Bruce Springsteen.

Die Veranstaltung fand im Stone Pony im Asbury Park, New Jersey, statt und umfasste Auftritte von Jesse Malin, Darlene Love, Gary U.S. Bonds, Marc Ribler, Anthony Almonte von den Funky Mofo’s, Curtis King Jr., Ozzie Melendez, Eddie Manion und Barry Danielian. Sie wurde auch als Geburtstagsfeier für Van Zandt und seine Frau Maureen angekündigt.

Auftritt von Bruce Springsteen ist kein Zufall

In einem Clip von diesem Abend ist zu sehen, wie Van Zandt und Springsteen „I Don’t Want to Go Home“ spielen. Es ist der von Van Zandt geschriebenen Titelsong des ersten Albums von Southside Johnny and the Asbury Jukes, das von Van Zandt produziert wurde und zwei Kompositionen von Springsteen enthält.

An diesem Abend performten sie auch „Tenth Avenue Freeze-Out“ aus „Born to Run“, unterstützt von einem begeisterten Publikum, das mitsang. Zu hören war laut Fans auch „Raise Your Hand“.

Ganz zufällig ist all das nicht: Am Wochenende startete das Springsteen-Biopic „Deliver Me From Nowhere“. Hier gibt Jeremy Allen White in der Rolle des Boss unangekündigte Konzerte im Stone Pony – wie es Springsteen selbst 1982 tat.

