LIVESTREAM: Der IMA 2019 live und exklusiv bei MagentaTV

Foto: Photo by Jonathan Cosens Photography - JCP on Unsplash. All rights reserved.

Ihr wollt den ersten International Music Award in Berlin nicht verpassen? Mit dem Telekom-Livestream am 22. November kein Problem. Auf MagentaTV können die Fans die einzigartige Atmosphäre des IMA nicht nur in der Verti Music Hall, sondern überall live erleben!

Die Telekom zeigt die Show live und exklusiv bei MagentaTV auf Kanal 131. Zudem können Musikfans in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Show im kostenlosen Livestream auf magentatv.de schauen.

Den IMA 2019 auf MagentaTV live erleben

Zu den ersten Höhepunkten des diesjährigen International Music Awards zählen die Auftritt von Sting, Joy Denalane, Max Herre, Peaches, Anna Calvi, Holly Herndon und die südkoreanischen K-Pop-Superstars The Rose. Außerdem wird Sting in der Kategorie HERO für seine Lebensleistung ausgezeichnet. Als bester Live-Act erhält die Band Rammstein den Publikumspreis in der Kategorie PERFORMANCE. Moderiert wird die Preisverleihung von Emmy-Gewinner und US-Schauspieler Billy Porter gemeinsam mit dem deutschen Topmodel Toni Garrn.