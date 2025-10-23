Star-Streamer sticht bei IMDb legendäre „Breaking Bad“-Folge aus

Was als Scherz begann, wurde innerhalb weniger Stunden zu einer viralen Schlagzeile: Der US-Streamer IShowSpeed (bürgerlich Darren Watkins Jr.) soll mit einem seiner alten Livestreams von 2021 die höchste Bewertung aller Zeiten auf IMDb erreicht haben. Damit übertrifft er sogar die legendäre „Breaking Bad“-Episode „Ozymandias“.

Fortnite-Star löst Walter White ab

Die Folge stammt aus der fünften Staffel der gefeierten Serie und zeigt ein Wüstenduell zwischen Walter White, Jesse Pinkman, Hank Schrader und einer Neonazi-Biker-Gang. Sie wurde nicht nur zur am besten bewerteten Folge der Serie, sondern gilt laut IMDb-Nutzer:innen auch als die am höchsten bewertete Episode einer Sendung überhaupt.

Das hat sich nun jedoch geändert: Das vierstündige Video namens „Early Stream!“ des Fortnite-Streamers erhielt von Fans eine eigene IMDb-Seite. Im Video spielte Watkins Jr. lediglich das Game, inspirierte damit jedoch unzählige Memes und Gif-Reaktionen.

Dass dieser eigentlich belanglose Livestream plötzlich in der IMDb-Datenbank auftaucht, verdankt sich offenbar der Community: Nutzer:innen trugen das Video manuell ein und bewerteten es anschließend in großem Stil. Innerhalb kürzester Zeit erreichte die Seite Zehntausende 10-von-10-Bewertungen.

Internet-Witz mit Rekordwirkung

Bisher haben über 5.000 Fans eine Bewertung für den Stream abgegeben – mehr als 96 Prozent vergaben die volle Punktzahl. Viele ließen es sich dabei auch nicht nehmen, ausführliche Rezensionen in klassischer IMDb-Manier zu verfassen.

Eine Review lautet etwa: „Dieser Film ist ein absolutes Meisterwerk. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie IShowSpeed etwas so Kreatives, Chaotisches und doch so perfekt Strukturiertes erschaffen konnte. Die Energie ist von Anfang bis Ende ununterbrochen und schafft einen Ausgleich zwischen intensiven Momenten und echtem Humor.“

„Die Regie ist überraschend scharfsinnig und voller Persönlichkeit, was beweist, dass Speed nicht nur im Stream unterhaltsam ist – er ist ein echter Visionär hinter der Kamera“, heißt es in einer weiteren positiven Bewertung. „Einfach unglaublich und ein wunderbares Kunstwerk. Nichts kommt an den kulturellen Einfluss heran, den dieser Stream auf die Gesellschaft und das, was wir heute sind, hat“, meint ein anderer Nutzer. „Ich kann diesen Film nicht in Worte fassen. Einfach Kino. Er hat mein Leben wirklich verändert. Ich werde nie wieder etwas Schöneres als das hier sehen“, schreibt ein dritter.

Das Meme hinter dem Rekord

Einer der Höhepunkte des Videos war ein bestimmtes Fortnite-Match, bei dem einer von Watkins Jr.‘s Gegnern um den Sieg bettelte. Dieser erklärte, seine Mutter sei „quasi obdachlos“, woraufhin ein anderer Spieler die Instrumentalisierung von Schuldgefühlen ansprach – während Watkins Jr. versuchte, nicht in Gelächter auszubrechen. Der Clip wurde seither mehr als vier Millionen Mal angesehen.

In den sozialen Medien wurde die Szene schnell zu einem Symbol der Netzkultur: Neben traditionellen Kritiker:innen bestimmen mittlerweile zunehmen auch Algorithmen und Online-Communities, was als „gut“ bewertet wird. Watkins Jr.‘s Rekord ist daher weniger Ausdruck künstlerischer Qualität als eine Satire auf das Bewertungssystem selbst.

Mittlerweile habe Watkins Jr. dank dem ganzen Aufsehen auch herausgefunden, wer der Spieler mit der „quasi obdachlosen Mutter“ ist, und sich für ein gemeinsames Fortnite-Spiel am 26. Oktober verabredet.