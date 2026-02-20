Liza Minnelli: Oscar-Academy hat mich in den Rollstuhl gezwungen

Liza Minnelli erwartete, in einem Regiestuhl zu sitzen, als sie bei den Oscars 2022 auftrat. Doch stattdessen habe die Academy darauf bestanden, dass sie in einem Rollstuhl Platz nehme, wie sie in ihren neuen Memoiren behauptet.

Zwang statt Wahl

„Mir wurde unerklärlicherweise befohlen – nicht einmal darum gebeten –, in einem Rollstuhl zu sitzen oder gar nicht aufzutreten“, schrieb Minnelli laut „Variety“ in „Kids, Wait Till You Hear This!“. „Mir wurde gesagt, es liege an meinem Alter und aus Sicherheitsgründen. Weil ich aus dem Regiestuhl rutschen könnte. Was Unsinn war. ‚Ich werde so nicht behandelt‘, sagte ich. Ich war untröstlich. Ich saß viel tiefer, als ich es im Regiestuhl getan hätte. Nun konnte ich den Teleprompter über mir nicht mehr gut lesen.“

Minnelli trat bei der Veranstaltung gemeinsam mit Lady Gaga auf, um den Preis für den Besten Film zu überreichen, da sie selbst in dem Gewinner des Besten Films von 1973, „Cabaret“, mitgespielt und einen Oscar als Beste Hauptdarstellerin gewonnen hatte. Ihr Auftritt sollte an das 50-jährige Jubiläum von „Cabaret“ erinnern.

Minnellis Stuhl blieb während ihres Auftritts unbeweglich, bei dem sie dem Publikum sagte, wie aufgeregt sie sei, dort zu sein. Als Minnelli Schwierigkeiten hatte, ihre Notizen zu lesen, legte Gaga ihr die Hand auf die Schulter. Sie sagte: „I got this“, und pries Minnelli als „wahre Showbusiness-Legende“.

Minnelli stolperte während des Auftritts über ihre Worte, woraufhin Gaga (hörbar im Mikrofon) flüsterte: „I got you.“ Nach einer Montage sangen die Frauen einige Zeilen.

Keine Stellungnahme der Academy

Ein Sprecher der Academy reagierte nicht sofort auf die Bitte von ROLLING STONE um eine Stellungnahme.

„Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie gegen Ihren Willen hinausgerollt würden, um vor einem Live-Publikum aufzutreten, und nicht klar sehen könnten?“, schrieb Minnelli in ihrem Buch. „Als ich also über ein paar Worte stolperte, ließ sich Gaga, die an meiner Seite war, keinen Moment entgehen, um für die ganze Welt den gutherzigen Helden zu spielen. ‚I got you‘, sagte sie und beugte sich über mich.“

„Variety“ berichtet, dass Minnelli in dem Buch schrieb, Gaga sei anschließend zu ihr gekommen und habe gefragt, ob alles in Ordnung sei. „Ich sah sie an und sagte einfach: ‚Ich bin ein großer Fan‘“, schrieb Minnelli. „Diese Lektion habe ich vor Jahren von Mama [Judy Garland] und Papa [Filmemacher Vincente Minnelli] gelernt. In einem Moment großen Stresses bleibt man großzügig.

Der Gewinner für den Besten Film in jenem Jahr war „CODA“. Ich liebte die Ironie des Titels für mich. Meine Memoiren zu schreiben, würde meine Coda sein, meine Wahrheit. Es gibt immer einen Regenbogen – wenn man weiß, wo man nach ihm suchen muss.“

Karriere und Oscar-Nominierungen

Bevor sie den Oscar als Beste Hauptdarstellerin für „Cabaret“ gewann, nominierte die Academy Minnelli 1970 in derselben Kategorie für „The Sterile Cuckoo“.