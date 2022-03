Oscars 2022: „Coda“ überraschend bester Film – alle Gewinner im Überblick

Foto: AFP via Getty Images, ROBYN BECK. All rights reserved.

Cast und Crew von „Coda“ nehmen den Oscar in der Kategorie „Bester Film“ in Empfang

Mit drei Auszeichnungen und dem Oscar für den „Besten Film“ ist „Coda“ der Gewinner der Verleihung der 94. Academy Awards.

Die meisten Auszeichnungen am Sonntag (27. März) gingen an das Sci-Fi-Epos „Dune“. Neben dem Preis für die „Besten Visuellen Effekte“ (unter anderem für den Deutschen Gerd Nefzer) holte der Film von Denis Villeneuve auch den Oscar die „Beste Filmmusik“. Damit erhielt Hans Zimmer nach „Der König der Löwen“ zum zweiten Mal einen Goldjungen.

Schauspielerin Jessica Chastain gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin für „The Eyes Of Tammy Faye“. Schauspieler Will Smith erhielt den Academy Award in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ für seine Leistung in „King Richard“. Er berührte während seiner Dankesrede mit Worten der Liebe und Tränen und verstörte am Abend dennoch mit einem Faustschlag gegen Chris Rock.

Nur ein Oscar für Top-Favorit „The Power Of The Dog“

Eine der Geschichten des Abends schrieb indes „The Power Of Dog“. Der Neowestern, der von Netflix produziert worden war, hatte insgesamt 12 Nominierungen mitgebracht, gewann aber nur einen Oscar. Der hatte es aber in sich – es war der Academy Award für die „Beste Regie“. Jane Campion ging zuvor als erste Frau ins Rennen um die Academy Awards, die bereits zweimal für den Regiepreis nominiert war. Sie ist erst die dritte Frau, die den Goldjungen in dieser Sparte gewinnt.

Weitere Oscars gab es für Billie Eilish („Bester Filmsong“, „No Time To Die“), „Drive My Car“ („Bester fremdsprachiger Film“), Troy Kotsur („Bester Nebendarsteller“, „Coda“) und Adriana DeBose („Beste Nebendarstellerin“, „West Side Story“). Als bester Animationsfilm wurde die Disney-Produktion „Encanto“ prämiert.

