MagentaMusik 360: Die Live-Content-Plattform für alle Musikfans

Unsere Welt dreht sich um Musik – und das Gefühl, das ein guter Song oder ein einzigartiger Konzertmoment auslösen kann, verbindet uns. Mit MagentaMusik 360 haben Musikfans auf MagentaTV, im Netz und via App Gelegenheit, kostenlos, zu jeder Zeit und überall auf solche magischen Momente zuzugreifen. Sowohl Livestreams als auch legendäre Shows von The Beatles, Amy Winehouse, David Bowie, Red Hot Chili Peppers, Metallica, ABBA, Tom Odell, Madonna und vielen mehr sind auf Abruf verfügbar.

Was die einzigartige Plattform für Live-Content bietet und wie das Anschauen funktioniert, erklären wir hier im praktischen Überblick.

Was ist MagentaMusik 360?

MagentaMusik 360 ist DIE Plattform für besondere Live-Inhalte: Ob Konzert-Livestream, Festival-Auftritt oder Backstage-Material – das Content-Angebot umfasst zu jeder Zeit erstklassiges Entertainment für Musikfans. Besonders spektakulär sind die Livestreams in HD und mit 360°-Perspektive, denn sie ermöglichen es, Musik intensiv zu erleben und direkt neben dem Lieblingskünstler auf der Bühne oder inmitten des Publikums zu stehen.

Neben den Live-Übertragungen von Telekom Street Gigs und Festivals zeigt MagentaMusik 360 in Kooperation mit Stingray Qello außerdem legendäre Konzerte und Dokumentationen von Weltstars. Das umfassende Angebot wird regelmäßig aktualisiert und erweitert.

Auf MagentaMusik 360 sind zudem alle Telekom Street Gigs zu sehen: Bei der Event-Reihe treten Musiker stets an ungewöhnlichen Orten auf. Als Konzert-Locations dienten seit 2007 bereits ein Autofriedhof, die Zugspitze, ein Maisfeldlabyrinth, eine Fähre oder auch Museen, Büchereien oder Industriedenkmäler. Aktuell sind das einzigartige Konzert von James Blunt in der Elbphilharmonie Hamburg sowie ein exklusiver Gig von Bastille abrufbar.

In der Vergangenheit gab es bereits hochkarätige Acts wie Ed Sheeran, Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Coldplay, Michael Bublé, Fettes Brot, Die Fantastischen Vier und The Black Eyed Peas zu sehen.

MagentaMusik 360 – bei Konzerten & Festivals von überall #dabei

Von Lollapalooza bis Wacken, von Metal, über Rock und Klassik bis Pop – das kostenlose Streaming-Angebot richtet sich an alle Musik-Fans. Gut zu wissen: Die meisten Livestreams sind für bis zu zwölf Monate noch einmal abrufbar. Und sie stehen in der Mediathek bei MagentaTV sowie auf der Webseite und in der App von MagentaMusik 360 inklusive 360°-Rundumblick zur Verfügung.

Mit MagentaTV, dem Fernsehen für Zuhause und unterwegs, ist der Zugriff auf MagentaMusik 360 aber besonders einfach und die exklusiven Live-Inhalte sind stets in bester Qualität verfügbar.

Tipp: MagentaTV bietet neben MagentaMusik 360 auch eine einzigartige Vielfalt an Serien, Filmen und Dokus, öffentliche und private TV-Sender (viele davon in HD) und sogar Zugriff auf Streaming-Dienste und Partner wie Netflix, Prime Video, Sky und Videoload.

Wie kann man die Inhalte von MagentaMusik 360 sehen?

Mit MagentaTV ist Fernsehen überall möglich: Für das „Live dabei“-Gefühl kann man die Konzerte in herausragender Qualität direkt auf dem Fernseher oder online via www.magenta-musik-360.de sehen – außerdem sind sie mit der dazugehörigen App über Smartphone oder Tablet verfügbar.

Noch ein Tipp: Nicht nur das Streaming von Konzert-Highlights ist bei MagentaMusik 360 möglich. Telekom-Privatkunden können sich auch Konzertkarten für besonders schnell ausverkaufte Shows und Tourneen vor allen anderen sichern, um die eigenen Lieblings-Acts garantiert live erleben zu können. Die sogenannten Prio-Tickets sind bis 48 Stunden vor dem offiziellen Vorverkaufsstart erhältlich. Von dem Angebot können alle Gebrauch machen, die einen Festnetz- und/oder Mobilfunkvertrag bei der Telekom sowie einen gültigen Telekom-Login haben.

Schon bald wird hoffentlich auch der Kauf von Prio-Tickets wieder möglich sein – bis dahin gibt es aber genug Live-Content auf MagentaMusik 360 zu entdecken!