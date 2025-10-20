Marco Wanda: Sind Folter-Fantasien von der Meinungsfreiheit gedeckt?

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Die Literaturkritik über das Debütwerk von Marco Wanda „Dass es uns überhaupt gibt“ fiel überwiegend wohlwollend aus. Der Zsolnay Verlag, der zum renommierten Verlagshaus Hanser in München gehört, bezeichnet das erste Buch des Wiener Rocksängers als „literarisches Selbstporträt und bestechend ehrliches Buch über das Leben.“

Nun bekommt das wortmächtige Innenwelt-Opus, das mit einem gerüttelt Maß an Pathos, Melancholie und Selbstreflexion aufwartet, heftiges Sperrfeuer von der Waterkant.

Unter der Instagram-Headline: „Über Kollegialität. Triggerwarnung: Gewaltdarstellung“ rückt der langjährige Konzert-Booker aus Hamburg das Wanda-Werk in eine weit weniger kunstvolle Ecke.

Backseat-PR-Macher Sebastian Król reagiert damit auf die mit drastischen Folter-Fantasien garnierten Vorwürfe Wandas in seinem Quasi-Roman, dass es die Live-Agentur gewesen wäre, welche die Band in „einen übererfüllten Tourplan“ gezwängt hätte. Die Rede ist auch von derben Zeichnungen, die von einer bestimmten Person der Firma angefertigt wurden und ihn dabei zeigen, wie ihm Schmerzen zugeführt werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Es ist eindeutig, dass es sich hierbei um meine Person handelt, und ich frage mich, ob ich zu befangen bin, um diese Zeilen als unerträglich zu verwerten. (…) Mein Anwalt formulierte es so: Die Verletzung der menschlichen Würde ist nicht von der freien Meinungsäußerung gedeckt und zum Objekt für Mord- und Folterfantasien gemacht zu werden, ist die größtmögliche Abwertung, die ein Mensch erfahren kann.“

Marco Wanda will gar nichts streichen lassen

Es gab darüber bereits einen Austausch mit juristischer Unterstützung. Eine Streichung der introspektiven Folter-Fantasien werde es nicht geben, sagt das Wanda-Lager. Der Verlag wiederum hält in dieser Causa bewusst den Ball flach und hofft darauf, dass sich die Sache letztlich im Sande verläuft.

Mehr zum Thema Eine Fischvergiftung namens Wanda

Die offensichtliche „Enttäuschung“ des Bookers, für deren Erfolg er „sich aufgerieben hat“, steht hier dem großen Ego von Marco Wanda gegenüber, der sich sein epochales Großsprech nicht durch (durchaus ernst zu nehmende) Kritik von der Seitenlinie vermiesen lassen will.