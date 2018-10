Mark Knopfler live 2019: Tickets, Termine, Vorverkauf

Mark Knopfler ist nicht aus der Ruhe zu bringen. Seit über 40 Jahren spielt der 69-Jährige gelassenen Gitarrenrock, zunächst als Gründungsmitglied der Dire Straits bis zu deren Auflösung. Inzwischen hat der Künstler acht Solo-Alben herausgebracht, sich als Filmkomponist profiliert und rund 120 Millionen Alben verkauft. Stets zeigt der Brite seine instrumentalen Fähigkeiten, beeindruckt aber auch mit poetischem Sprechgesang.

Im Frühsommer 2019 tritt der Musiker mit seinem neusten Werk „Down The Road Whenever“ live im deutschsprachigen Raum auf. Der Tourtitel „An Evening with Mark Knopfler and Band“ weist eventuell darauf hin, dass der Künstler durchaus auch viele ältere Werke spielen wird.

Dazu holt der 69-Jährige zehn Begleitmusiker ins Boot, unter ihnen der langjährige Begleiter Guy Fletcher, der als Keyboarder bereits Teil der Dire Straits war.

An Evening with Mark Knopfler and Band

13.05.19 Köln, LANXESS Arena

15.05.19 Berlin, Mercedes-Benz Arena

16.05.19 Hannover, TUI Arena

25.06.19 Hamburg, Barclaycard Arena

28.06.19 Wien, Stadthalle D

01.07.19 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

02.07.19 Stuttgart, Schleyerhalle

05.07.19 Leipzig, Arena

06.07.19 Mannheim, SAP Arena

07.07.19 München, Olympiahalle

Der Fanclub-Presale beginnt am 23. Oktober. MagentaEINS Prio Tickets können ab dem 24. Oktober erstanden werden. Wer Knopflers Album „Down The Road Whenever“ vorbestellt, kann bereits am 25. Oktober ein Ticket kaufen. Der allgemeine Vorverkaufsstart beginnt am 26. Oktober. Alle Vorverkaufstage beginnen jeweils um 10 Uhr.