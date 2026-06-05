„Masters of the Universe“ ist He-Mansplaining in Reinform

Man kann es sich fast vorstellen: Eine Runde Mattel-Manager sitzt um einen Konferenztisch, schaut zu, wie ein VP auf Kurven und Grafiken zu den Gewinnmargen rund um „Barbie“ zeigt – Greta Gerwigs unwahrscheinliches Meisterwerk von 2023 über gesellschaftlich aufgezwungene Ideale, Selbstermächtigung und Puppen. Er erwähnt, dass der Schlüssel zum Erfolg des Films nicht allein darin lag, dass die kleine Blondine dank jahrzehntelanger Präsenz in den besten Spielzeugregalen eine bekannte Marke war. Entscheidend war vielmehr, wie dieser subversive Megahit es schaffte, das Erbe hinter dem I.P. gleichzeitig zu hinterfragen und zu feiern – auf einem hauchdünnen Grat zwischen Augenzwinkern und aufrichtigem Gefühl.

Hinten im Raum erhebt sich ein Junior-Manager von seinem Stuhl. Ja, der Film habe die Gefühle junger Frauen gegenüber den Spielsachen ihrer Kindheit angesprochen und ihnen einen sicheren, ironiegetränkten Raum für Nostalgie geboten, räumt er ein. Aber: Was wäre, wenn man dasselbe für, sagen wir, Gen-X-Typen hinkriegen könnte?! Das zustimmende Raunen war vermutlich noch mehrere Büros weiter zu hören.

Die Aura von Q4-Finanzpräsentationen liegt wie ein Schleier über „Masters of the Universe“, Mattels Versuch, den Multiplex-Blitz ein zweites Mal einzufangen. Und man spürt deutlich den Versuch, Aufrichtigkeit und Sarkasmus in Balance zu halten – bei einer Actionfiguren-Reihe, die uns einen blonden Barbaren, einen Schädel-Bösewicht und eine herrlich kitschige Zeichentrickserie beschert hat, die Kinder der Reagan-Ära liebten. Regisseur Travis Knight war eines dieser Kinder und hat zugegeben, dass er in seiner Jugend mit der Videokamera seines Vaters einen eigenen MOTU-Film gedreht hat. Das erklärt die leicht muffige Sentimentalität rund um diese Figuren – jenes Gefühl, wenn man im Dachboden eine Kiste alter Spielsachen entdeckt. Doch aller Rührseligkeit zum Trotz bleibt dieser Möchtegern-Blockbuster ein Paradebeispiel für le cinéma du bottom line. Das ist kein Film. Das ist Markenmanagement.

Willkommen in Eternia

Oh, das volle „By the Power of Grayskull!“-Programm bekommt man schon. Aber erst mal: Housekeeping und jede Menge Vorgeschichte. Willkommen in Eternia, der mythischen Heimat drachenartiger Flugwesen, Schwerter, Zauberei und Raumschiffe – kurz: alles, was ein zwölfjähriger Science-Fiction-Fan begehrt. Prinz Adam (Artie Wilkinson-Hunt) will eigentlich kein Krieger sein. Er würde lieber allein in seinem Zimmer Bilder zeichnen. Doch die Pflicht ruft. Wie alle anderen jungen Männer und Frauen, die rund um Castle Grayskull aufwachsen – so benannt, weil es grau ist und einem Schädel ähnelt –, muss er beim Kampftraining unter Duncan (Idris Elba) antreten, dem Anführer der königlichen Garde. Der König (James Purefoy) schreckt nicht davor zurück, seinen Sohn vor dessen Altersgenossen bloßzustellen. Wenigstens hat Duncans Tochter und Kameradin Teela (Eire Farrell) Mitleid mit dem hoffnungslosen Jungen.

Dann tritt Skeletor auf den Plan – gespielt von Jared Leto, sagt man uns jedenfalls; hinter diesem CGI-Schädel mit den glühend roten Augen könnte eigentlich jeder stecken, man muss dem Abspann einfach glauben. Sein Ziel: das Schwert der Macht, ein Schwert, das demjenigen, der es schwingt, eine Menge Macht verleiht. „Ja, dabei bleiben wir“, seufzt der Erzähler über den Namen der Waffe – eines der ersten deutlichen Signale, wie der Film mit der schieren Absurdität der Spielzeuglinie umzugehen gedenkt. Für Fans sei erwähnt: Die meisten ihrer Lieblingsfiguren mit unfreiwillig witzigen, buchstäblich beschreibenden Namen sind vertreten – Man-at-Arms, Ram-Man, Moss Man, Trap-Jaw, Tri-clops, Mechaneck. Und es wird Fisto-Witze geben. So viele Fisto-Witze.

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Richtig, Entschuldigung – Skeletor, der hauseigene Bösewicht, schlägt zu. Duncan tut sein Bestes, um die Schergen abzuwehren, die aussehen, als wären sie direkt aus der Mos-Eisley-Cantina entsprungen, doch alles ist verloren. Die Königsfamilie wird gefangen genommen. Zum Glück wird Adam mit dem Schwert durch ein regenbogenfarbenes Portal geschickt und landet auf der Erde – in Oklahoma City. Das Schwert landet irgendwo im Nirgendwo.

Adam auf der Erde

Schnitt: Der inzwischen zwanzigjährige Adam (Nicholas Galitzine, bekannt aus „The Idea of You“) erklärt all diese verschrobene Mythologie einem Date, das ihn als verwirrten Hübschling abschreibt. Er wohnt mit einem Mitbewohner zusammen, der „The Notebook“ schaut und dabei viel weint – das ist so ziemlich alles, was dieser Typ tut, abgesehen davon, Adam auf die Nerven zu gehen. Es würde niemanden überraschen, wenn sein Charakter offiziell „Mitbewohner, der The Notebook schaut und viel weint“ heißen würde. Immer noch besser als Ram-Man. Adam leitet die Personalabteilung in einem lokalen Unternehmen und verbringt seine Tage damit, sein verschwundenes Schwert im Internet zu suchen – zum Leidwesen seiner Chefin (die ehemalige SNL-MVP Sasheer Zamata). Da das Publikum einer Laufzeit von 141 Minuten voller Sitcom-Geplänkel ausgesetzt ist, ist es zumindest nett, dass die Macher eine Workplace-Comedy eingebaut haben, in der dieses Geplänkel vorübergehend Sinn ergibt.

Jedenfalls findet der Typ sein Schwert. Als Adam es gen Himmel reckt und den Schlachtruf brüllt, verwandelt er sich nicht in einen Lendenschurz-tragenden Muskelprotz. Doch die Wiedervereinigung von Held und Waffe sendet ein Signal aus, das sowohl ein Monster, das auf einer Autobahnbrücke sein Unwesen treibt, als auch die inzwischen erwachsene Teela (Camila Mendes) anzieht. Sie rettet Adam und bringt ihn zurück nach Eternia – einem Ort, nach dem er sich seit seiner Kindheit gesehnt und den er aus dem Gedächtnis gezeichnet hat. Die Stadt liegt nun in Trümmern. Adam muss seine Familie und die gefangene Bevölkerung aus Skeletors Klauen befreien, sein Schicksal als He-Man annehmen, und so weiter und so fort.

Nostalgie als Geschäftsmodell

Für eine Generation, die ihre Nachmittage mit den originalen Actionfiguren verbracht hat, die beliebte Filmation-Zeichentrickserie (und deren Ableger „She-Ra“) verschlungen hat und sich an dem mondoverdächtigen Käse des „Masters of the Universe“-Films von 1987 mit Dolph Lundgren und Frank Langella erfreute – wenn „erfreuen“ das richtige Wort ist –, mag das wie eine Rückkehr ins Paradies der Jugend wirken. Alle anderen werden schlicht feststellen: Das generische digitale Spektakel auf der Leinwand liegt irgendwo zwischen billig und unbeeindruckend; Leto spielt Skeletor als Kreuzung aus einem Dinner-Theater-Shakespeare-Hamschauspieler und einem Catskills-Comedian, der einen auffordert, unbedingt den Fisch zu probieren; Morena Baccarin wird als Zauberin verschwendet, die gelegentlich in einen Adler verwandelt; Idris Elba holt das Beste aus einem knarrenden Redemptionsbogen heraus; und einen witzelnden Sidekick zu haben ist eine Sache, aber einen witzelnden Love Interest, einen witzelnden Bösewicht, eine witzelnde Schurkin, eine Handvoll witzelnder Nebenfiguren und einen witzelnden Roboter (et tu, Kristen Wiig?) zu haben, ist Sarkasmus-Overkill. Immerhin scheint Alison Brie als Evil-Lyn ihren Spaß zu haben. Und Galitzine? Der ist einfach Ken im Lendenschurz.

„Legenden werden nicht geboren“, verkündet der Tagline. „Sie werden geschmiedet.“ Mag sein. Der Vollständigkeit halber sei jedoch angemerkt: Legenden werden normalerweise nicht aus Plastik geformt, in Massenproduktion hergestellt, von Fokusgruppen getestet und in Produkte verwandelt, die zu Zeichentrickserien werden, die zu schnell-verdient-Live-Action-Filmen adaptiert werden, die wiederum dazu dienen, mehr Produkte zu verkaufen – samt Frühstücksflocken, Rucksäcken und anderem Merch aus Billiglohnfabriken. Knight mag eine persönliche Bindung an dieses I.P. haben und kann auf eine beachtliche Filmografie verweisen – er drehte den einzigen „Transformer“-Film, dem man so etwas wie eine Seele attestieren kann („Bumblebee“), und schuf das, was dem Animationsstudio LAIKA am nächsten an ein echtes Meisterwerk kommt („Kubo and the Two Strings“). Aber es bleibt Fan-Service-Nostalgiebait, der einerseits nicht ernst genommen werden will und andererseits sehr wohl ernst genommen werden möchte. Die Sarkasmus-und-Saga-Methode wird auf etwas angewendet, das zu dünn ist, um sie zu tragen. Das ist nicht die Spielzeuggeschichte, die ihr sucht.