Sie spielen unsere liebsten Superhelden, Bösewichte und Bad Boys – doch manche Schauspieler können noch mehr. Diese Schauspieler machen auch Musik, und das recht erfolgreich. Vom Grammy-Gewinner bis hin zum DJ-Set bei der königlichen Hochzeit ist alles dabei.

Bradley Cooper

Dass er vielfältig einsetzbar ist, hat Bradley Cooper vor allem in diversen Filmen bewiesen, doch auch musikalisch ist der 45-Jährige begabt. So sang der „The Hangover“-Schauspieler in seiner Rolle als Sänger und Gitarrist Jackson Maine im Film „A Star Is Born“ an der Seite von Lady Gaga sämtliche Songs selbst. Spätestens, seit der Hit des Films, „Shallow“, im Radio lief, dürfte sich Cooper auch als Sänger etabliert haben.

Kiefer Sutherland

Bars und Whiskey, darüber singt Hollywood-Star Kiefer Sutherland vorzugsweise am liebsten. Erst letztes Jahr brachte er sein neuestes Album „Reckless & Me“ heraus. Ein Auftritt bei der Best-Brands-Gala 2019 in München begeisterte dann auch das deutsche Publikum, sowie den Moderator des Abends, Klaas Heufer-Umlauf. Der lobte Sutherland mit den Worten „Das hat er wirklich gut gemacht.“