Lisa Kudrow hat an Matthew Perry erinnert. Während ihres Auftritts in The Drew Barrymore Show sagte die Schauspielerin, dass sie eine Notiz von ihrem verstorbenen Friends -Co-Star mit einer Keksdose aus der Zeit nach dem Ende der Sitcom entdeckt habe.

„Matthew Perry hat mir das am Ende unserer letzten Folge aufgeschrieben“, sagte Kudrow über die Keksdose, als sie emotional wurde. „Ich hatte kürzlich die Notiz gefunden, die er für mich darin hatte. Ich hatte sie nicht geöffnet oder hineingeschaut. Aber ja, er hat es getan. Er hatte eine Notiz darin und ich habe sie vergessen.“

„Timing ist alles“, fügte sie hinzu, ohne zu verraten, was in der „Keks-Notiz“ zu lesen war.

Der Austausch kam zustande, nachdem Barrymore die Schauspielerin gefragt hatte, ob sie jemals etwas vom Set gestohlen habe.

„Danke, dass du mich so zum Lachen gebracht hast“

Kurz nach seinem Tod widmete Kudrow dem verstorbenen Matthew Perry auf Instagram eine ergreifende Hommage , als sie über die Dreharbeiten zum Pilotfilm von Friends Like Us nachdachte. „Du hast vorgeschlagen, dass wir Poker spielen, und es hat so viel Spaß gemacht, während wir uns anfangs angefreundet haben. Danke dafür“, schrieb sie damals. „Danke, dass du mich so zum Lachen gebracht hast, dass mir JEDEN TAG die Muskeln wehtaten und mir die Tränen über das Gesicht liefen.“

„Danke für dein offenes Herz in einer Sechs-Wege-Beziehung, die Kompromisse erforderte“, fuhr sie fort. „‚Und viel Reden“ Danke, dass du zur Arbeit gekommen bist, obwohl es dir nicht gut ging. Und dann absolut brillant warst. Danke für die besten 10 Jahre, die ein Mensch haben kann. Danke, dass du mir vertraut hast.“

„Du gehst unter, Baby“

Matthew Perry starb am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer „ hohen Ketaminbelastung “ in seinem Körper. Fünf Personen – zwei Ärzte, Perrys Mitbewohnerin, ein Fernsehproduzent und eine Frau, die als „Ketamin-Königin“ von Los Angeles bekannt ist – wurden verhaftet und beschuldigt , Perry mit den Drogen versorgt zu haben, die zu seiner tödlichen Überdosis führten. Im vergangenen Oktober sagte Perrys Mutter, sie sei „ begeistert “ von den Strafverfahren im Zusammenhang mit seinem Tod.

„Ich hoffe, und ich denke, die Behörden, die sich damit befasst haben, hoffen es auch, dass die Leute, die sich darauf verlegt haben, Menschen mit den Medikamenten zu versorgen, die sie umbringen werden, jetzt gewarnt sind“, sagte sein Stiefvater gegenüber Today. „Es spielt keine Rolle, was deine beruflichen Qualifikationen sind. Du gehst unter, Baby.“