David Schwimmer reichte Rod Stewart seine Scheidungspapiere

Jeder muss mal irgendwo anfangen. Bevor David Schwimmer als Schauspieler Erfolg fand, arbeitete er beispielsweise in einer Kanzlei, wo er prompt Rod Stewart begegnete.

Erinnerung an Uni-Zeiten

Der „Friends“-Darsteller teilte die Geschichte in der „The Late Show With Stephen Colbert“. Da David Schwimmer und Stephen Colbert beide an der Northwestern University in Chicago studiert hatten, erinnerten sie sich in der Sendung an ihre gemeinsame Zeit und wie sie sich vor dem Durchbruch in der Unterhaltungsindustrie durchschlagen mussten. „Ich hatte so viele Jobs! Im Sommer nach meinem ersten College-Jahr habe ich einfach nur Arbeit gesucht“, erzählte Schwimmer. „Da sagte meine Mutter: ‚Du kannst bei mir als Gerichtszusteller arbeiten.‘“ Arlene Coleman-Schwimmer arbeitete in Los Angeles als Scheidungsanwältin.

David Schwimmers James-Bond-Moment

„Ich wurde also der Typ, der irgendwann aus dem Gebüsch auftauchte, um die Scheidungspapiere zu überreichen“, erzählte David Schwimmer weiter. „Damals war ich 18 und habe ich wie James Bond gefühlt. Nur dass ich nicht James Bond war – man kriegt ja gesagt, wo man sein Ziel findet.“ Doch auch wenn Schwimmer selbst kein berühmter Agent war: Unter den Klient:innen seiner Mutter waren Personen von Rang und Namen. „Einmal – und zum Glück bin ich ihm seiter nie wieder begegnet – habe ich dahingehend Rod Stewart bedient“, so Schwimmer. „Ich glaube nicht, dass er das weiß … ich denke nicht.“ Moderator Stephen Colbert stellte dazu fest: „Jetzt weiß er es.“

Rod Stewart war in erster Ehe mit Model und Schauspielerin Alana Stewart verheiratet. Nach fünf Jahren ließen sie sich 1984 scheiden, was zur Geschichte des 1966 geborenen David Schwimmer passt. Dieser ergatterte einige Jahre später seine erste Rolle in „A Deadly Silence“ (1989). Später wurde er in der Rolle des Ross Geller in „Friends“ (1994–2004) zum Serienstar. Als nächstes wird er in der zweiten Staffel von „Goosebumps“ zu sehen sein.