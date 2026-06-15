Melanie Martinez würdigt Ex-Freund Oliver Tree: „Ich weiß, dass du die Engel zum Lachen bringst“

Melanie Martinez hat ihrem Ex-Freund Oliver Tree einen bewegenden Abschied gewidmet – und erinnert an sein „weiches Herz“ und daran, dass er „in jeder Hinsicht ein echter Künstler“ gewesen sei. Tree starb am Sonntag.

Tree, bürgerlich Oliver Tree Nickell und vor allem bekannt durch die viralen Songs „Life Goes On“ und „Alien Boy“, kam ums Leben, als zwei Hubschrauber über Rio de Janeiro zusammenstießen. Er war 32 Jahre alt – einer von insgesamt sechs Todesopfern.

Martinez zeigte sich erschüttert von der Nachricht. Die beiden hatten zwischen 2019 und 2020 eine Beziehung geführt; Martinez hatte damals erklärt, sie hätten sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt und seien in gutem Verhältnis geblieben.

Martinez‘ Abschied auf Instagram

„Heute war ich ein absolutes Wrack“, schrieb Martinez in einer Instagram-Story. „Es ist wirklich schwer zu begreifen, wie jemand, mit dem man einmal eine so besondere und prägende Zeit geteilt hat, plötzlich einfach nicht mehr da sein kann. Er war so hingebungsvoll seiner Kunst gegenüber – das habe ich tief bewundert und respektiert.“

„Ich glaube, alle, die ihn kannten, werden immer wieder an diese Momente des Lachens und der Freude zurückdenken, die er so mühelos entfachen konnte“, fuhr sie fort. „Sein Lachen war so ansteckend und warm. Die Art, wie er kreativ führen und handeln konnte und dabei gleichzeitig diese kindliche Neugier und dieses Staunen bewahrte – das war unglaublich inspirierend. Er hatte so ein weiches Herz und war in jeder Hinsicht ein echter Künstler.“

Sie schloss mit den Worten: „Rest in peace, Oliver. Ich weiß, dass du die Engel zum Lachen bringst. Ich werde mich hier fragen, welchen Stunt und welches kreative Projekt du dir gerade im Himmel ausdenkst.“

Letzter Auftritt in Südamerika

Nickell war nach einem Konzert in São Paulo, Brasilien, nach Rio de Janeiro gereist – als Abschluss des südamerikanischen Teils seiner ersten Welttournee. Der nächste geplante Auftritt wäre im Juli in Europa gewesen.

Auch Kid Cudi, T-Pain und Bebe Rexha reagierten auf Nickells Tod. „Fuck man“, schrieb Kid Cudi auf X. „Ich habe vor ein paar Wochen noch mit Oliver gesprochen. Das bricht mir das Herz. Ein wirklich großartiger und wunderbarer Mensch. Das ist so beschissen.“

„Ich war mitten in meiner CD-Signierstunde in NYC, als ich die Nachricht über Oliver Tree erfuhr“, schrieb Bebe Rexha unter anderem. „Wir haben zusammen einen Song aufgenommen, der auf „Dirty Blonde“ erscheinen sollte. Er war so klug. Leidenschaftlich. Talentiert. Freundlich. Ich bin so traurig. Möge er in Frieden ruhen.“