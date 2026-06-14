Viral-Legende Oliver Tree, Sänger von „Life Goes On“, mit 32 Jahren gestorben

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Oliver Tree, der exzentrische Sänger, bekannt für Viralhits wie „Alien Boy“ und „Life Goes On“, ist nach einem Hubschrauberabsturz in Rio de Janeiro im Alter von 32 Jahren gestorben.

Der mit bürgerlichem Namen Oliver Tree Nickell bekannte Musiker war eines von sechs Todesopfern, als zwei Hubschrauber über der brasilianischen Metropole in der Luft zusammenstießen. Die Polizei von Rio de Janeiro teilte der Associated Press mit, dass Tree auf der Passagierliste eines der Hubschrauber stand; CNN Brasil bestätigte, dass er sich zum Zeitpunkt des Unglücks an Bord befand.

Der Musiker, der zunächst unter dem Namen „Tree“ aufnahm, baute sich in den 2010er-Jahren eine Fangemeinde auf, indem er seine Musik im Eigenvertrieb über das Internet veröffentlichte – darunter ein von Thom Yorke abgesegnetes Cover von Radioheads „Karma Police“, das auf seiner Debüt-EP „Demons“ erschien.

Karriere und Viral-Erfolge

Nach seinem Studium am CalArts kehrte Tree 2016 zur Musik zurück und veröffentlichte unter anderem seine erste offizielle Single „Welcome to LA“. Mit seinem skurrilen Look und selbst inszenierten Musikvideos, die regelmäßig viral gingen – und deren Ästhetik er später anderen Künstlern vorwarf, sie schamlos zu kopieren –, wurde er schnell zum Liebling auf TikTok und den Festivalgeländen. Den vorläufigen Höhepunkt markierte 2020 sein Debütalbum „Ugly Is Beautiful“.

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Trees zweites Album „Cowboy Tears“ – „ein Country-Album für Leute, die kein Country mögen“, beschrieb er die Platte – erschien 2022, gefolgt anderthalb Jahre später von „Alone in a Crowd“ (2023). Anfang dieses Jahres kehrte Tree zu seinen unabhängigen Wurzeln zurück und brachte sein viertes Album „Love You Madly Hate You Badly“ über sein eigenes Label Alien Boy Records heraus.

Die letzte Tournee

Im Mai hatte der Sänger die Oliver Tree World’s First World Tour angekündigt. Das südamerikanische Tourneesegment begann am 30. Mai in Mexiko und endete mit Trees letztem Konzert, einem Auftritt am 6. Juni in São Paulo.