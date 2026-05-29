Metallica in Berlin: Konzert im Olympiastadion bricht Rekord

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Das bislang größte Konzert in Deutschland war 2009 von U2. Damals drängten sich knapp 90.000 Menschen gleichzeitig ins Olympiastadion. Möglich war dieses Spektakel vor allem aufgrund des damaligen Bühnenbaus: eine 360-Grad-Rundbühne. Echte Metallica-Fans werden jetzt erahnen, worauf das hinausläuft. Denn Metallica bespielt ebenfalls eine solche Konstruktion – nur kompakter und mit einer Snake Pit. Das bedeutet mehr Platz im Innenraum und rund um die Bühne. Neben möglichen High Fives mit den Künstlern ermöglicht das vor allem eine größere Stadionauslastung. Laut Berliner Zeitung sollen rund 95.000 Fans gleichzeitig Platz finden. Damit würde der 17 Jahre alte Zuschauerrekord pulverisiert und ein neuer aufgestellt.

Umbauarbeiten laufen auf Hochtouren

Um dieses Unterfangen zu stemmen, begannen die Umbauarbeiten im Stadion direkt nach dem Pokalfinale am 23. Mai. Seitdem wachsen die Stahlkonstruktionen empor und der Boden wird moshpitbereit gesichert. Ob der Rasen in feinstem Zustand erhalten bleibt, mag sich der ein oder andere Herthaner fragen – nein, der ist danach hinüber. Er muss für circa 400.000 bis 600.000 Euro neu angelegt werden. Naja, es ist eh nur 2. Liga.

Daher gibt es auch bei den Ticketverkäufen ein immer seltener werdendes Erlebnis: Die Tickets sind restlos ausverkauft. Wer vorhatte, noch spontan eine Niere auf dem Schwarzmarkt gegen ein überteuertes Schwarzmarkt-Ticket einzutauschen, ist leider zu spät. Selbst Snake-Pit-Tickets für bis zu 2.450 Euro sind weggegangen wie Eis von Hockey Pockey in der aufgeheizten Innenstadt. Wer diesen Vergleich nicht versteht, gehört vermutlich zum Durchschnittsalter unserer geschätzten ROLLING STONE-Leserschaft und hat Besseres zu tun, als Trends nachzujagen. Verständlich.

Welche Cover-Einlage erwartet Berlin?

Interessant zu beobachten sein wird zudem der Trend von Metallicas Cover-Einlage in Frankfurt. Da „Schwarz-Weiß wie Schnee“ im Waldparkstadion erklang, könnte auf Fans von Hertha BSC Berlin eine musikalische Entschädigung für den Rasen warten. Mit etwas Glück hallt dann eine Rockversion von „Nur nach Hause“ durch Berlin. Gute Musik ist in jedem Fall garantiert, denn neben den Vorbands Knocked Loose und Gojira können sich Fans beim Einzelkonzert auf die größten Hits von Metallica freuen.

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