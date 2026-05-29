Timetable Metallica in Berlin: Wann muss ich da sein, um Gojira noch zu sehen?

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Seit einigen Jahren beginnen Open-Air-Konzerte in Berlin spürbar früher, weil um 22 Uhr Schluss ist. Sogar das Champions-League-Finale im Fußball, Arsenal vs. Paris Saint-Germain, wird früher als gewöhnlich angepfiffen – um 18 Uhr (auch, wenn es nicht in Berlin stattfindet!).

So wird auch beim Metallica-Konzert am Samstag (30. Mai 2026) im Olympiastadion mit einem Konzertende gegen 22 Uhr gerechnet. Gar nicht so übel – dann ist man früher zu Hause. Der frühere Konzertbeginn erfordert jedoch eine zeitlogistische Planung, die – je nach Anreise – bis in den frühen Nachmittag hineinreicht.

Metallica sind in Berlin mit zwei Vorbands unterwegs: Knocked Loose und Gojira. Wer diese Acts sehen will, muss definitiv frühzeitig losfahren.

Zeitplan für das Metallica-Konzert am Samstag in Berlin

17:30 Uhr: Knocked Loose

18:30 Uhr: Gojira

20:00 Uhr: Metallica

Metallica live in Berlin: Was darf man mitnehmen?

Untersagt ist laut Veranstalter das Mitbringen von Taschen, Rucksäcken, Helmen, Regenschirmen sowie Behältnissen aller Art.

Live Nation schreibt dazu weiter: „Die Besucher werden höflichst darum gebeten, sich auf wirklich notwendige Utensilien wie Handys, Schlüssel, Portemonnaies sowie Medikamente und kleiner Kosmetika (keine Deos, Parfüms oder Haarsprays) in Gürtel- oder Handtaschen maximal im DIN A4-Format zu beschränken.“

Verboten sind hingegen:

Professionelle Kameras, Audio- oder Videorecorder

GoPro’s, Tablet PC’s, Selfie Sticks

Feuerwerk, Laserpointer, Gashörner

Waffen, Messer, Sprays (ausgenommen medizinische Sprays)

Schirme, Fahnenstangen

Flaschen, Dosen

Speisen in Verpackungen

Drogen (einschließlich Cannabis) und illegale Substanzen

Rucksäcke, Koffer, Taschen (nur Taschen bis DIN A4 sind erlaubt)

Nietengürtel, Ketten mit Verletzungsgefahr, Ketten an Brieftaschen

Inline Skates, Rollschuhe, Skateboards

Fahrräder, Kinderwagen

Helme

Tiere

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Warum denkt Campino, dass es manchmal gut ist, einfach mal den Mund zu halten? Weshalb fühlt er sich manchmal wie ein Getränkelieferant? Antwort liefert er in unserer Titelgeschichte zum großen Abschied der Toten Hosen, exklusiv in der Ausgabe 06/26. Und nicht nur das: Dem Heft liegt weltexklusiv die 7-Inch-Single „Immer nur geliebt“ bei – an der auch Sven Regener von Element of Crime mitgewirkt hat. Die ROLLING-STONE-Ausgabe gibt es hier bequem zum Bestellen.