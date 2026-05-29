Timetable Metallica in Berlin: Wann muss ich da sein, um Gojira noch zu sehen?
Früh geht's los am Samstag – nicht in nur in der Champions League! Wer alle Support Acts von Metallica in Berlin sehen will, sollte früh losfahren.
Seit einigen Jahren beginnen Open-Air-Konzerte in Berlin spürbar früher, weil um 22 Uhr Schluss ist. Sogar das Champions-League-Finale im Fußball, Arsenal vs. Paris Saint-Germain, wird früher als gewöhnlich angepfiffen – um 18 Uhr (auch, wenn es nicht in Berlin stattfindet!).
So wird auch beim Metallica-Konzert am Samstag (30. Mai 2026) im Olympiastadion mit einem Konzertende gegen 22 Uhr gerechnet. Gar nicht so übel – dann ist man früher zu Hause. Der frühere Konzertbeginn erfordert jedoch eine zeitlogistische Planung, die – je nach Anreise – bis in den frühen Nachmittag hineinreicht.
Metallica sind in Berlin mit zwei Vorbands unterwegs: Knocked Loose und Gojira. Wer diese Acts sehen will, muss definitiv frühzeitig losfahren.
Zeitplan für das Metallica-Konzert am Samstag in Berlin
- 17:30 Uhr: Knocked Loose
- 18:30 Uhr: Gojira
- 20:00 Uhr: Metallica
Metallica live in Berlin: Was darf man mitnehmen?
Untersagt ist laut Veranstalter das Mitbringen von Taschen, Rucksäcken, Helmen, Regenschirmen sowie Behältnissen aller Art.
Live Nation schreibt dazu weiter: „Die Besucher werden höflichst darum gebeten, sich auf wirklich notwendige Utensilien wie Handys, Schlüssel, Portemonnaies sowie Medikamente und kleiner Kosmetika (keine Deos, Parfüms oder Haarsprays) in Gürtel- oder Handtaschen maximal im DIN A4-Format zu beschränken.“
Verboten sind hingegen:
- Professionelle Kameras, Audio- oder Videorecorder
- GoPro’s, Tablet PC’s, Selfie Sticks
- Feuerwerk, Laserpointer, Gashörner
- Waffen, Messer, Sprays (ausgenommen medizinische Sprays)
- Schirme, Fahnenstangen
- Flaschen, Dosen
- Speisen in Verpackungen
- Drogen (einschließlich Cannabis) und illegale Substanzen
- Rucksäcke, Koffer, Taschen (nur Taschen bis DIN A4 sind erlaubt)
- Nietengürtel, Ketten mit Verletzungsgefahr, Ketten an Brieftaschen
- Inline Skates, Rollschuhe, Skateboards
- Fahrräder, Kinderwagen
- Helme
- Tiere
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