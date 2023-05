Metallica live in Hamburg: Setlist, Fotos und Videos der Show

Im Volksparkstadion in Hamburg haben Metallica heute (26.05.) eine spektakuläre Show gespielt. Das Besondere daran: Dank der runden Bühne hatten besonders viele Fans Gelegenheit, die Band hautnah zu erleben.

Und jetzt: Die beste Band der Welt – @Metallica pic.twitter.com/ujviKSMCDh — Alex von Kuczkowski (@kucze22) May 26, 2023

Die innovative Bühne kann gleich aufgebaut bleiben, denn Metallica werden am Sonntag (28.05.) noch einmal in Hamburg spielen. Dann soll es eine komplett andere Setlist geben.

Metallica live in Hamburg: Die Setlist vom 26.05.2023

It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ’n‘ Roll) – (AC/DC song)

The Ecstasy of Gold –(Ennio Morricone Song)

Creeping Death

Harvester of Sorrow

Leper Messiah

Until It Sleeps

72 Seasons

If Darkness Had a Son

The Call of Ktulu

You Must Burn!

Welcome Home (Sanitarium)

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Moth Into Flame

Battery

Whiskey in the Jar

One

Enter Sandman