Shut Up And Play The Hits? Nicht mit Metallica!

Trotz des riesigen Songkatalogs hat James Hetfield darauf gepocht, niemals nur alte Hits auf Konzerten spielen zu wollen. Metallica wolle keine „Legacy-Band“ sein. Auch in Zukunft werde es live immer wieder neue Songs zu hören geben. „Wir haben keine Angst davor, aber wir übertreiben es auch nicht“, erklärt er. „Wir wissen, dass die Leute das Beste vom Besten hören wollen, aber wir müssen sie auch dazu herausfordern, sich ein paar neuen Sachen reinzuziehen.“

Im April 2023 erschien das elfte Metallica-Studioalbum „72 Seasons“. In Deutschland landeten die Metal-Veteranen damit zum zehnten Mal an der Spitze der Charts. Auf ihrer Welttournee „M72“ in insgesamt 22 Städten überraschte die 1981 in San Francisco gegründete Band die Besucher:innen mit jeweils völlig verschiedenen Set-Listen.

Happy Little Accidents

Im Podcast „Metallica Report“ sprach der Frontmann auch über die Zukunft auf der Bühne. Ihre kürzlich gespielte „M72“-Tour seien sie mit sehr viel Selbstvertrauen angegangen. So sicher fühle man sich auch für die 2025 geplanten Shows. Dafür sorge vor allem die innerhalb der Band gepflegte liberale Fehlerkultur. „Alle Fehler sind ein Teil der Show“, erklärte der Sänger. „Bevor wir rausgehen, rufen wir uns zu: Hey, alle Fehler sind gratis.“

Solche Pannen machten die Metallica-Gigs erst einzigartig, sagte der Sänger. Er bekennt sich deshalb dazu, für einen offenen Umgang mit seinen Fans zu sorgen, auch live. „Für uns heißt es einfach: OK, wir haben es versaut. Lass uns noch mal von vorne anfangen“, so Hetfield. Es gab Songs, da habe er live einen ganzen Mittelteil einfach weggelassen und am Ende gesagt: „Oh mein Gott, ich habe vergessen, diesen Teil zu spielen. Hier, ich spiele ihn nur für euch.“

Für die Akzeptanz und die Offenheit gegenüber neuen Songs sowie diesen Makeln dankte der 61-Jährige Hetfield den Metallica-Anhängern besonders. „Es ist ein Segen, dass sie uns erlauben, menschlich zu sein. Es gibt also ein Vertrauen, dass man nichts falsch machen kann.“