Mick Jagger enthüllt, welcher Zara-Larsson-Song ihn zum Fan gemacht hat

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Zara Larsson war am Freitag zu Gast in der „Today“-Show, um die Summer Concert Series zu eröffnen und ihr neues Remix-Album „Midnight Sun (Girls Trip)“ vorzustellen. Als sie vor der riesigen Fangemeinde die Bühne betrat, überraschten sie die Moderatoren mit einem Clip von niemand Geringerem als Mick Jagger, der wenige Tage zuvor in einer separaten Sendung aufgetreten war.

In dem Video wurde Jagger gefragt, welche zeitgenössischen Künstler er derzeit höre. Der Rocker antwortete: „Mein Sohn hat zu mir gesagt: ‚Zara Larsson feiert gerade ein großes Comeback.‘ Ich hab gesagt: ‚Für mich war sie nie weg.’“ Jagger ergänzte, er sei seit ihrem Hit „Ruin My Life“ aus dem Jahr 2018 ein Fan und fügte hinzu: „Wenn ich in der Stimmung bin, ist das genau das, was ich mag.“

„Ich kann es nicht fassen“, sagte Larsson nach dem Clip. „Es ist so schön zu sehen, wie alle auf diese Reise mitkommen.“

Dankbar und im Moment

In der weiteren Sendung blickte die 28-jährige schwedische Popsängerin auf ihren Werdegang zurück. „Jetzt, wo ich älter bin, übe ich wirklich, präsent zu sein und im Moment zu leben“, sagte Larsson. „Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich alles aufsauge und bin wirklich dankbar und glücklich über alles, was gerade passiert.“ Außerdem performte sie mehrere Songs für ihre Fans, darunter „Midnight Sun“, „Pretty Ugly“ und „Stateside“ – und lud an einem Punkt Co-Moderatorin Sheinelle Jones auf die Bühne ein, um beim „Lush Life“-Tanz mitzumachen, was für einen unvergesslichen Moment sorgte.

Im Februar erhielt Larsson ihre erste Grammy-Nominierung – in der Kategorie Best Dance Pop Recording für „Midnight Sun“. Die Sängerin steht außerdem vor einer Reihe von Sommerfestival-Auftritten, darunter das BBC Radio 1 Big Weekend und das Lollapalooza in Chicago.