Milli Vanilli: Spielen sie wirklich beim „Freedom 250“ in Washington D.C.?

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Zwischen Militärparaden, Marschkapellen und patriotischer Selbstinszenierung taucht plötzlich ein Name auf, der zu einem Kapitel der Popgeschichte geworden ist: Milli Vanilli.

Das Duo, das Ende der 1980er Jahre einen der größten Lip-Sync-Skandale der Musikindustrie auslöste, steht überraschend auf dem offiziellen Line-up der „Great American State Fair“ in Washington D.C. Die Veranstaltung wird im Rahmen von „Freedom 250“ vom 25. Juni bis 10. Juli 2026 ausgerichtet – als zentraler Auftakt der landesweiten Feierlichkeiten rund um den 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten.

Geplant ist ein gigantisches Spektakel auf der National Mall, zwischen Capitol und Washington Monument. Neben politischen Panels, KI-Ausstellungen, Veteranen-Programmen und Militär-Zinnober setzen die Macher auf nostalgische Popkultur.

Bislang in den Programmlisten verzeichnet: Martina McBride, Vanilla Ice, C+C Music Factory, Young MC, The Commodores – und eben Milli Vanilli. Eine Ankündigung wie Donnerhall.

Aufstieg und Fall eines globalen Phänomens

Milli Vanilli waren Ende der 1980er Jahre kurzzeitig ein globales Phänomen. Die von Boney-M-Erfinder Frank Farian zusammengestellte Gruppe bestand aus dem Tänzer und Model Fabrice „Fab“ Morvan sowie Robert „Rob“ Pilatus. Mit Songs wie „Girl You Know It’s True“, „Baby Don’t Forget My Number“ oder „Blame It on the Rain“ schossen sie in die internationalen Charts und gewannen 1990 sogar den Grammy als „Best New Artist“.

Doch hinter dem glamourösen Popmärchen steckte eine Inszenierung: Morvan und Pilatus sangen auf den Hits nicht selbst. Die eigentlichen Stimmen stammten von Studiosängern, während die beiden Frontmänner vor allem Image, Tanzstil und Vermarktung lieferten. Als Produzent Frank Farian den Betrug schließlich öffentlich machte, war das Lamento groß.

Der Grammy wurde aberkannt, die Karriere implodierte innerhalb weniger Monate. Milli Vanilli wurden zum Symbol einer Industrie, in der Authentizität oft nur Kulisse war. Pilatus zerbrach am Skandal, er verstarb 1998 mit 33 Jahren.

Authentizität war gestern

Die damals so dramatisch verhandelte künstlerische Moral in der Popmusik hat sich heute längst in Luft aufgelöst. Gerade in elektronischen Genres bedeuten „echte Musiker“ nur noch wenig, solange die Beats richtig knallen. Auch im allseits gefeierten K-Pop dominieren zumeist im Labor entwickelte Darsteller.

Das Interesse an der Milli-Vanilli-Saga wurde Ende 2023 durch den Kinofilm „Girl You Know It’s True“ neu entfacht. Die flott gemachte Dokumentation zeichnete nicht nur Aufstieg und Fall des Duos nach, sondern arbeitete sich auch an der Frage ab, wer und was im schillernden Popgeschäft als „seriös“ gilt.

Kurz nach Veröffentlichung des Films verstarb Produzent und Mastermind Frank Farian im Januar 2024 im Alter von 82 Jahren in Miami.

Ein Klon für Washington

Dass ein Milli-Vanilli-Format nun ausgerechnet Teil eines patriotischen Mega-Events in Washington werden soll, wirkt surreal. Die „Great American State Fair“ kombiniert Kirmesästhetik mit nationaler Selbstvergewisserung: kostenlose Konzerte, ein 110-Fuß-Riesenrad, dazu Gesundheits- und Innovationsforen sowie Auftritte zahlreicher Veteranen- und Ehrenorganisationen.

Als Milli Vanilli könnte heute nur noch das letzte lebende Originalmitglied Fab Morvan oder einer der Studiosänger auftreten. Da beide Aushängeschilder bereits verstorben sind, treten Live-Versionen unter Bezeichnungen wie „The Real Milli Vanilli“ auf.

Vielleicht passt ein Klon genau deshalb gut ins Washington-Line-up. Kaum ein anderer Pop-Act erzählt so viel über Inszenierung, internationale Unterhaltungskultur und den schmalen Grat zwischen Mythos und Realität.