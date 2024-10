Amerikaner vermelden: Milli Vanilli sind heißer denn je

Wir schreiben das Jahr 2024 und ganz Amerika ist verrückt nach Milli Vanilli. Wie konnte es so weit kommen? Das Euro-Glam-Pop-Duo der Achtzigerjahre erlebt dank Ryan Murphy das verrückteste Revival des Jahres. Seine Serie „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ erzählt die wahre Kriminalgeschichte der reichen Brüder aus Beverly Hills, die im Sommer 1989 ihre Eltern erschossen.

Sie fanden über die Musik von Milli Vanilli zusammen, die in diesem Sommer im Radio rauf und runter lief. Seit „Monsters“ boomen die Streaming-Zahlen des Duos. „Blame It on the Rain“ und „Girl I’m Gonna Miss You“ sind gerade erst in den TikTok Top 50 dieser Woche in Billboard gelandet. Es mag zu bizarr klingen, um wahr zu sein – aber Mädchen, du weißt, dass es wahr ist.

Milli Vanilli: „Blame It On The Rain“:

Es ist eine süße Genugtuung für Milli Vanilli, die umstrittensten Popstars ihrer Zeit. Fabrice Morvan und Rob Pilatus waren zwei Münchner Clubkids, schwarze europäische Dandys, die mit ihren exzellenten Post-Hip-Hop-MTV-Bubblegum-Hits punkteten, wie Akrobaten tanzten und sich wie Cher kleideten. Sie hatten alles. Die auffälligsten Frisuren, die engsten Hosen. Sie hatten drei Nummer-eins-Hits und gewannen den Grammy für den besten neuen Künstler. Was konnte da schon schiefgehen?

„Stell dir vor, du würdest in meinen Schuhen stecken“

Der Absturz kam, als ihr Produzent enthüllte, dass Rob und Fab keinen einzigen Gesangspart auf ihren Platten gesungen hatten. Sie wurden ihres Grammys beraubt, was bisher noch nie passiert ist. Ihre Hits wurden aus dem Radio verbannt und kehrten erst jetzt zurück. Beide waren am Boden zerstört von der Schmach des Lippensynchronisationsskandals; Rob Pilatus wurde ein tragisches Opfer der Drogen und starb 1998. „Stell dir vor, du würdest in meinen Schuhen stecken“, sagte Morvan letztes Jahr dem ROLLING STONE. „Jahrelang mit dieser Bürde leben zu müssen.“

Morvan erzählte seine Geschichte in Milli Vanilli, dem Dokumentarfilm von Regisseur Luke Korem aus dem Jahr 2023. Aber der Boom nach Monsters ist etwas Neues. Laut „Billboard“ verzeichnete der Vanilli-Katalog nach der Premiere der Netflix-Serie einen Anstieg der Streaming-Zahlen um 114 Prozent. „Blame It on the Rain“ stieg um 68 Prozent, ‚Girl You Know It’s True‘ um 32,5 Prozent und ‚Girl I’m Gonna Miss You‘ um erstaunliche 258 Prozent.

Milli Vanilli: „Girl I’m Gonna Miss You“:

„Monsters“ ist die True-Crime-Anthologie von Murphy und Ian Brennan. In der ersten Staffel wurde der Serienmörder Jeffrey Dahmer porträtiert, in der zweiten Staffel die Geschichte der Menendez-Brüder. Erik und Lyle waren 18 und 21 Jahre alt, als sie ihre Eltern, José und Kitty Melendez, mit Schrotflinten im Arbeitszimmer ihrer Villa in Beverly Hills töteten. Sie behaupteten, es sei Notwehr gewesen, nachdem sie jahrelang von ihrem Vater misshandelt worden waren. Cooper Koch und Nicholas Alexander Chavez spielen die Brüder, Javier Bardem und Chloë Sevigny die Eltern.

In einer der seltsamsten Szenen spielt Lyle auf der Gedenkfeier für die Eltern einen langsamen Milli-Vanilli-Song, „Girl I’m Gonna Miss You“, der die Trauergemeinde wirklich erschreckt.

Nach dem Kauf der Schrotflinten im Autoradio singen sie „Blame It on the Rain“

Man könnte meinen, Ryan Murphy übertreibe – aber es stellte sich heraus, dass dies wirklich passiert ist. Der Biograf Robert Rand, Autor von The Menendez Brothers, hat bestätigt: „Bei der DGA-Gedenkfeier für Jose und Kitty Menendez am 25. August 1989 wurden mehrere Milli-Vanilli-Songs gespielt.“ Wie Murphy der „Vanity Fair“ sagte: „Die Entscheidung, dass Lyle bei der Gedenkfeier für seine Eltern einen Milli-Vanilli-Song spielt – das kann man sich wirklich nicht ausdenken.“

In „Monsters“ singen die Brüder nach dem Kauf der Schrotflinten im Autoradio „Blame It on the Rain“ mit. Innerhalb weniger Tage nach den Morden geben sie ein Vermögen für Rolex-Uhren, Autos und Stereoanlagen aus. Die Vanillis sind überall auf dem Soundtrack zu hören und dienen als griechischer Chor, der die Familientragödie erzählt.

Milli Vanilli als griechischer Chor

Aber Murphy setzt die Musik auf brillante Weise ein. In der letzten Szene werden die Brüder zu lebenslanger Haft ohne Bewährung in getrennten Gefängnissen verurteilt. Lyle und Eric tauschen einen letzten Blick aus, während die Transporter sie zum Klang von „Girl I’m Gonna Miss You“ wegfahren.

Seitdem ist Vanillimania aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Es gibt sogar eine brandneue Reggae-Version von „Blame It on the Rain“ des Grammy-Gewinners NomaD mit einem Cameo-Auftritt von Fab Morvan. („NomaD is in the House, Fab is in the House! Wir sind dabei, Geschichte zu schreiben, Bruder!“) Die Songwriterin Diane Warren ist im Video zu sehen.

Noch vor wenigen Jahren wäre dies undenkbar gewesen, als Milli Vanilli als Inbegriff für alles Schlechte in der Popmusik verteufelt wurden. Sie sind immer noch die einzige Band, die jemals ihren Grammy zurückgeben musste. „Hast du gehört, was mit dem Preis passiert ist?“, fragte mich Morvan letztes Jahr. „Er ist kaputt und steht im Grammy-Museum. Sie haben ihn kaputt gemacht und auf ein Regal gestellt. Ich dachte: ‚Oh mein Gott, sind sie so weit gegangen?‘“

Das Wichtigste zuerst: 1989 dachte absolut niemand, dass Rob und Fab singen würden. Und es war allen egal. Es waren die Achtziger – niemand dachte, dass Bruce Willis wirklich auf Wolkenkratzer klettern könnte. Wenn man in die Zeit von 1989 zurückgereist wäre und dem durchschnittlichen Pop-Fan erzählt hätte, dass Milli Vanilli Playback singen würden, wäre die Antwort gewesen: „Ach was, Sherlock.“ Wenn man die Leute wirklich schockieren wollte, hätte man gesagt: „Eines Tages wird Paula Abdul als Jurorin für einen TV-Gesangswettbewerb ausgewählt werden.“

Post-Race, Post-Gender, Post-Musik

Aber die Branche war wirklich empört über Milli Vanilli, weil sie eine radikal neue Pop-Ästhetik verkörperten. Rob und Fab waren ein Wirbel aus verschiedenen ethnischen und kulturellen Merkmalen und verwandelten den Underground-Hip-Hop-Beat von „Paid In Full“ in den trendigen Euro-Sleaze von „Girl You Know It’s True“. (Live fügten sie die ersten Takte von Public Enemys „Bring the Noise“ hinzu, um den Blasphemie-Bonus zu erhöhen.) Sie mischten Disco-, Rap- und House-Trends zu einem kosmopolitischen Megapop ohne Wurzeln für eine Hip-Hop-Welt. Rob und Fab waren hübsche Jungs, die ihre homoerotische Anziehungskraft ausspielten. Post-Race, Post-Gender, Post-Musik – in einem Jahrzehnt, in dem das Präfix „Post“ wirklich übertrieben war, waren Milli Vanilli das Post-est des Post.

Der in Paris geborene Fab und der Deutsche Rob waren von Anfang an Außenseiter. Sie lernten sich auf einer Party in München kennen und waren schockiert, als sie sich sahen. „In München gab es nicht viele Schwarze“, sagt Fab in der Dokumentation „Milli Vanilli“. „Wir waren die einzigen beiden dunkelhäutigen Menschen.“ Beide hatten eine Kindheit voller Missbrauch hinter sich und schlossen sofort Freundschaft. „Er war mein älterer Bruder“, sagte Morvan mir letztes Jahr. „Er hat mich in die Gruppe aufgenommen. Ich sprach nicht sehr gut Deutsch. Er war in vielerlei Hinsicht mein Beschützer.“

Fab war der starke, schweigsame Typ. Rob war der Unruhestifter

Sie gründeten eine Gruppe namens Empire Bizarre und entwarfen ihr Aussehen, angefangen bei den Haaren. Aber sie waren sehr unterschiedlich. Fab war der starke, schweigsame Typ. Rob war der Unruhestifter. „Die Leute mochten meinen Kumpel wirklich nicht“, sagte Morvan. „Rob wurde als kleiner Junge verletzt, weil er ein Mischling war. Das war in der Umgebung, in der er aufwuchs, selten. Ich glaube, es gab einen Sinneswandel, als er ein berühmter Breakdancer wurde – jetzt wollte er gefürchtet statt geliebt werden.“

Der Produzent Frank Farian, der als Mann hinter Boney M. bereits eine Eurodisco-Legende war, rekrutierte sie als Gesichter seiner neuen Pop-Franchise Milli Vanilli. Sie nahmen das Geld und feierten hart, besonders Pilatus. „Aufgrund seiner Vorgeschichte – er kam aus einem Waisenhaus und erlebte dort schlimme Dinge – war er anfälliger für Süchte. Die Leute nannten uns den Guten und den Bösen, weil er in München einen – wie sagt man – guten Ruf hatte. Er war ein böser Junge. Aber wir verstanden uns. Musik war der Klebstoff für uns.“

Sie fanden Ruhm und Reichtum in Amerika, wo sie eine neue Art von Dance-Pop im Stil von Club MTV präsentierten, mit Künstlern wie Paula Abdul, Soul II Soul und den Fine Young Cannibals, die die Wubba-Wubba-Agenda vorantrieben. Ihre Videos waren ein Knaller, vor allem ihre akrobatischen Bruststöße. Sogar ihre Interviews waren lustig, wie zum Beispiel, als Pilatus den Namen der Gruppe in seinem gebrochenen Englisch erklärte: „Im Türkischen bedeutet es etwas sehr Positives; und wir haben Vanilli gewählt, weil wir Scritti Politti mochten. Sie sehen also, es ist ziemlich kompliziert.“ John Leland, der große Popkritiker der Ära, verglich sie mit den Sex Pistols und erklärte: “Milli Vanilli sind die Zukunft, eure Zukunft.“

„Musikalisch sind wir talentierter als jeder Bob Dylan“

Aber sie machten sich an der Spitze keine Freunde. Pilatus geriet mit Drogen und seinem Diven-Ego auf die schiefe Bahn. „Musikalisch sind wir talentierter als jeder Bob Dylan“, sagte er „Time“. In der Nacht, in der sie ihren Grammy gewannen, kam ein Fan, um ihnen zu gratulieren, aber Pilatus sagte „Später“ und ging weg. Der Fan war Paul McCartney.

Je lauter er prahlte, desto offensichtlicher wurde, dass er nicht die charmante amerikanische Stimme war, die die Fans im Radio hörten. „Alle fragen mich, ob ich auf dieser Platte singe“, sagte Pilatus dem ROLLING STONE. „Sogar meine eigene Mutter fragt mich das. Ich bin ein sehr stolzer Mensch, und das ist peinlich … Ich muss das immer wieder durchmachen, bis ich Krebs im Magen bekomme und sterbe.“

„Girl You Know It’s True“:

Rob und Fab hatten etwas an sich, das nicht zu uns passte – ihr Akzent, ihre Androgynität, ihr Sinn für Mode, ihre extravagante Fremdartigkeit –, das sie zu leichten Zielen machte, insbesondere in einer US-amerikanischen Branche, die von Boomer-Musikern überrannt wurde, die Pop-Kids verachteten. Die Gegenreaktion war ein hässlicher Ausbruch von Rassismus, Nativismus und Homophobie. (Sie waren nicht homosexuell, aber viele Amerikaner nahmen an, dass sie ein Paar waren.) Sie waren eine Pointe in „In Living Color“, wo Rob wegen seiner grünen Augen verspottet wurde. Als Farian ihre Lippensynchronisation aufdeckte, wurde darüber berichtet wie über ein globales Nachrichtenereignis, aber auch wie über ein Fest. „Es war wie eine Piñata, wie kleine Kinder auf einer Geburtstagsparty“, sagte Morvan. „Alle schlagen und schlagen, dann warten und warten. Okay, fallen heute endlich die Süßigkeiten?“

Das Radio strich ihre Hits aus dem Programm

Farian veröffentlichte ein Album von „The Real Milli Vanilli“ mit dem Titel The Moment of Truth, während Rob und Fab ihr eigenes Album veröffentlichten; die kombinierten Verkaufszahlen erreichten wahrscheinlich keine dreistellige Zahl. Der einzige Moment der Größe des Duos nach Milli war ein TV-Spot für Kaugummi, der überraschend schnell herausgebracht wurde, nachdem sie ihren Grammy verloren hatten.

Es ist ein Comedy-Juwel, in dem sie lippensynchron zur Oper singen. Als sie abstürzten, rissen sie das gesamte Top-40-Spektakel der Achtziger mit sich. Rob und Fab wurden zu einem abschreckenden Beispiel für Anti-Pop.

Es dauerte ein Jahrzehnt, bis die Ära von Britney/Backstreet Boys/NSYNC bei TRL den Dirty-Pop-Sound zurückbrachte, den Milli Vanilli erfunden hatte. Das Radio strich ihre Hits aus dem Programm, was teilweise der Grund dafür ist, dass der Soundtrack von „Monsters“ so viel Eindruck macht – die Leute hören diese Lieder zum ersten Mal und mögen, was sie hören.

Die Geschichte von Milli Vanilli ähnelt der von „Monsters“ und Erik und Lyle: zwei Blutsbrüder, gefangen in einer elenden Lüge, mit niemandem, dem sie vertrauen können, außer einander, verletzlich, aber hinter einer glamourösen Fassade versteckt. Beide Duos schmieden einen Plan, um die Welt zu täuschen, scheitern aber.

Rob und Fab hatten eine echte Persönlichkeit, wissen Sie?

Bei all ihren Verbrechen ist es rührend, wenn die Menendez-Brüder sich bei „Girl I’m Gonna Miss You“ einen letzten Blick zuwerfen, genauso wie es ergreifend ist, Fab am Ende des Dokuments zu sehen, wie er ein Live-Festivalpublikum begeistert und „Blame It on the Rain“ nur mit seiner Stimme und seiner Gitarre zum Besten gibt.

In unserer Zeit, in der wir alle von der Aussicht auf KI-Deepfake-Pop heimgesucht werden, hat Milli Vanilli etwas Beruhigendes, Altmodisches an sich. Rob und Fab hatten eine echte Persönlichkeit, wissen Sie? Sie hatten Starpower, Humor, Bewegungen, eine Anziehungskraft aus Fleisch und Blut. Man merkte, dass diese Jungs als Freunde angefangen hatten.

Man merkte aber auch, dass sie eine verzweifelte, bedürftige Lust auf die Aufmerksamkeit von Fremden hatten und sich viel zu sehr aufspielten. Ihre Fehler waren, wie alles andere an ihnen, menschlich. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Milli Vanilli endlich zu verstehen. „Blame it on the Rain“, geben Sie dem Regen die Schuld.