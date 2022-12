Modest-Mouse-Drummer Jeremiah Green hat Krebs

Jeremiah Green, Schlagzeuger und Mitbegründer von Modest Mouse, hat Krebs im vierten Stadium. Bereits am Montag (26. Dezember) haben die Mutter sowie ein Freund des Musikers diese Information via Facebook geteilt, am Mittwoch (28. Dezember) haben sich auch die Mitglieder von Modest Mouse dazu geäußert. Um welche Krebsart es sich handelt, ist bisher nicht bekannt.

Seit der Modest-Mouse-Gründung 1992 hat Green, bis auf „Good News for People Who Love Bad News“ (2004), bei allen Produktionen mitgewirkt. Das jüngste Album „The Golden Casket“ wurde 2021 veröffentlicht.

Gute Schwingungen für den Drummer

Gründungsmitglied und Sänger Isaac Brock über Instagram: „Hallo. Einige von euch haben es vielleicht schon gehört, aber ich dachte, es wäre gut, die Neuigkeiten direkt aus unserem Lager zu kommunizieren. Bei Jeremiah wurde vor kurzem Krebs diagnostiziert, und er befindet sich derzeit in Behandlung. Bisher scheint alles gut zu verlaufen und einen positiven Effekt zu haben. Jeremiah und ich glauben an die Kraft der positiven Energie. Wenn ihr also so freundlich wärt, Jeremiah und seiner Familie „gute Schwingungen“ (um Jeremiah zu zitieren) zu schicken, wäre das großartig. Vielen Dank und alles Gute, Isaac Brock“

Tourabbruch wegen der Diagnose

„Bitte sendet heilende Schwingungen für meinen Sohn Jeremiah Green, der mit Krebs im 4. Stadium kämpft. Er ist so stark und so tapfer und hält durch“, postete die Mutter des Musikers samt Fotos ihres Sohnes.

Auch Radiomoderator Marco Collins thematisierte am selben Tag über Social Media die Krankheit des Freundes. In diesem Zuge schrieb Collins, dass Green die Tournee zum 25. Jubiläum der zweiten Studioproduktion „The Lonesome Crowded West“ (1997) abgebrochen habe. Weiter hieß es: „Trotz der Diagnose im Stadium 4 ist seine Prognose gut! Außerdem ist sein Onkologe ein großer MM-Fan (also hat Jeremiah den Arzt schon mal auf seiner Seite!). Ich sende ihm nichts als Liebe und heilende Energie! Gute Besserung, Kumpel. Wir drücken dir alle die Daumen!“

Modest Mouse werden im März 2023 im Rahmen des „Lollapalooza South America“ in Chile, Argentinien und Brasilien auftreten, wobei unklar ist, ob Green an den Shows teilnehmen wird.

Hier gibt es das jüngste Werk „The Golden Casket“ (2021) zu hören: