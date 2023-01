Modest-Mouse-Schlagzeuger Jeremiah Green ist tot

Jeremiah Green, Schlagzeuger und Gründungsmitglied der US-amerikanischen Indie-Rockband Modest Mouse, ist am 31. Dezember 2022 im Alter von 45 Jahren an Krebs gestorben — wenige Tage, nachdem die Band seine Erkrankung öffentlich gemacht hatte. Empfehlung der Redaktion The Pointer Sisters: Anita Pointer gestorben

Die Gruppe trauert in einem offiziellen Statement um Green. „Ich weiß nicht, wie man es das einigermaßen erträglich sagen kann: Heute haben wir unseren lieben Freund Jeremiah verloren. Er hat sich zur Ruhe gelegt und ist einfach weggetreten. Ich würde jetzt gerne ein paar schöne Worte sagen, aber es ist einfach nicht die Zeit dafür. Diese werden später kommen, und zwar von vielen Menschen. Bitte schätzt all die Liebe, die ihr gebt, bekommt, gegeben habt und bekommen werdet. Bei Jeremiah ging es vor allem um Liebe. Wir lieben dich“, heißt es in der Mitteilung.

Schlagzeuger Simon O‘ Connor erzählt von der gemeinsamen Geschichte

Der Schlagzeuger der Gruppe, Simon O‘ Connor, veröffentlichte ein ausführliches Posting, in dem er seinem Kollegen Tribut zollt. „Jeremiah, du bist der Grund, warum ich Modest Mouse beigetreten bin. Als ich vor zwei Jahren den Anruf erhielt, wusste ich nicht, was mich erwartete, und dieses Gefühl gefiel mir nicht. Ich ging völlig blind hinein und das war erschreckend. Als ich deine Nummer bekam, habe ich dich angerufen und du bist rangegangen…. Zwei Stunden später legte ich den Hörer auf und dachte: ‚Scheiße, ja. Endlich’“, heißt es darin etwa.

Krebserkrankung erst seit kurzem bekanntgegeben

Erst vor wenigen Tagen — am 28. Dezember 2022 — war die Band mit der Nachricht von Greens Krebserkrankung an die Öffentlichkeit getreten, nachdem bereits mehrere Personen aus seinem Umfeld diese verlautbart hatten. Green habe Krebs im vierten Stadium hieß es damals, die genaue Krebsart wurde nicht bekanntgegeben. Modest-Mouse-Sänger Isaac Brock hatte sich zunächst noch vorsichtig optimistisch gezeigt: „Bei Jeremiah wurde vor kurzem Krebs diagnostiziert, und er befindet sich derzeit in Behandlung. Die Behandlung scheint gut zu verlaufen und einen positiven Effekt zu haben. Jeremiah und ich glauben an die Kraft der positiven Energie. Wenn ihr also so freundlich wätn, Jeremiah und seiner Familie ‚gute Schwingungen‘ (um Jeremiah zu zitieren) zu schicken, wäre das großartig“, so der Musiker.

