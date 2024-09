Johnny Marr will The Smiths nicht neu aufleben lassen – trotz Markensicherung

Morrissey hatte auf seiner Website die Info verbreitet, dass alle Rechte am geistigen Eigentum von The Smiths bei Gitarrist Johnny Marr liegen würden. Die Band könne also ohne ihren vormaligen Sänger weiter auf Tour gehen. Weiterhin erklärte er, dass dieses Verfahren ohne sein Wissen eingeleitet worden sei – von Seiten Marrs habe eine Warnung oder die Möglichkeit zum Einspruch gefehlt. Diese Meldung soll laut Johnny Marr aber nicht ganz korrekt sein. Der Musiker hat nun ein Statement veröffentlicht, in dem er mit den Gerüchten aufräumt.

Ja zur Trademark-Sicherung, nein zur Reunion-Tour

Auf Instagram ließ der 60-Jährige verlauten, dass er sich erst um die Namensrechte bemühte, als er erfuhr, dass The Smiths selbst ihr Bandnamen nach 2018 nicht mehr gehörte, weil sich „eine dritte Partei“ darum bemüht hatte, diesen nutzen zu können. „Um zu verhindern, dass Dritte vom Namen der Band profitieren“ wollte Marr also „das Erbe schützen“, indem er sich um die Markensicherung kümmerte. „Dies habe ich im Namen von mir und meinen ehemaligen Bandkollegen getan“, so der Engländer.

Doch ganz ohne das Involvieren von Morrissey ging das seiner Aussage nach nicht ab. Er rief den ehemaligen Bandkollegen „über seine Vertreter auf, sich gemeinsam für den Schutz des Namens der Smiths einzusetzen.“ Da er nicht reagierte, ließ er die Marke selbst eintragen. „Anschließend wurde mit Morrisseys Anwälten vereinbart, dass diese Marke zum gegenseitigen Nutzen von Morrissey und Marr gehalten wird. Als Geste des guten Willens unterzeichnete Marr im Januar 2024 eine Abtretung des gemeinsamen Eigentums an Morrissey. Für die Ausführung dieses Dokuments muss Morrissey noch unterschreiben.“ Vom früheren The-Smiths-Frontmann fehlt also an der Stelle noch Input.

Johnny Marr machte außerdem klar, dass er kein Interesse habe, als The Smiths auf Reunion-Tour zu gehen. Seine Worte dazu: „Ich habe das Angebot nicht ignoriert – ich habe abgelehnt.“ Er will also nicht mit einer anderen Person hinterm Mikro Konzerte spielen – „solche Pläne gibt es nicht“.

Marrs Statement auf Instagram:

Streitigkeiten zwischen Johnny Marr und Morrissey halten an

Morrissey und Johnny Marr spielten sechs Jahre lang gemeinsam in der Band. In dieser Zeit erschienen vier Alben. Danach gab es Streitigkeiten zwischen den Musikern; vor allem die politischen Ansichten der beiden gehen nicht miteinander einher. So liegen auch The Smiths auf Eis. Kürzlich teilte Morrissey noch mit, ein „Greatest Hits“-Album sei von Marr blockiert worden, ebenso stritt er auf dieser Basis eine von Oasis inspirierte Reunion ab. Wenn die nun von dem Sänger öffentlich gemachten rechtlichen Umstände stimmen, könnte es allerdings doch ein Comeback der Band unter altem Namen geben – wenn auch eben nicht mit dem umstrittenen Morrissey an der Spitze.