Die 100 besten Motown-Songs: Das ultimative Ranking

1959 lieh sich ein aufstrebender Songwriter und Plattenproduzent namens Berry Gordy Jr. 800 Dollar, um sein eigenes Plattenlabel in Detroit zu gründen. Eine gute Investition. Innerhalb eines Jahres hatte Motown mit „Shop Around” von den Miracles seine erste Millionenseller-Platte. Bis 1969 platzierte das Label Dutzende von Platten in den Billboard Top 10 und prägte den Sound der Popmusik einer ganzen Generation, dank seiner etwas widersprüchlichen Mischung aus Fließbandkonsistenz und individueller künstlerischer Brillanz, integrationistischer Aufwärtsmobilität und schwarzer Selbstbehauptung, hartem Wettbewerb und familiärer Kameradschaft.

„Ich war immer so glücklich, wenn einer meiner Künstler einen Hit landete“, sagte Smokey Robinson , das größte Songwriting-Genie des Labels. „Denn sie waren meine Brüder und Schwestern.”

Nachdem sie mit der Pop-Eleganz von Mary Wells, den Miracles, Marvin Gaye und den Temptations sowie dem Ruhm der Girlgroups The Supremes , den Marvelettes und Martha and the Vandellas den „Sound des jungen Amerikas” der Mitte der 60er Jahre geprägt hatten, setzten sich die beiden visionärsten Künstler des Labels, Gaye und Stevie Wonder , gegen Gordys diktatorische Herrschaft zur Wehr, um abenteuerliche, sozialkritische Meilenstein-Alben der 70er Jahre wie What’s Going On und Innervisions zu schaffen, die den Horizont von Motown erweiterten und gleichzeitig den Kernwerten des Labels treu blieben.

Motown-Stars wie Robinson, die Commodores, Diana Ross und Michael Jackson produzierten auch in der Funk-, Disco- und Easy-Listening-Ära weiterhin großartige Musik. Hitmacher wie Rick James, Lionel Richie, DeBarge und Boyz II Me sorgten dafür, dass das Label in den glamourösen Achtzigern und bis in die Neunziger hinein im Radio präsent blieb.

Es war nicht leicht, eine Liste der 100 größten Motown-Songs zusammenzustellen. Selbst wenn man sie schon millionenfach gehört oder in Dutzenden von Filmsoundtracks gehört hat, klingen Klassiker wie „My Girl“, „Come See About Me“ oder „The Tracks of My Tears“ immer noch unglaublich frisch. Genauso wie der radikale Geist von „What’s Going On“ oder „Living for the City“ perfekt in unserer aktuellen politischen Situation mitschwingt. Und neben all den Hits gibt es noch weniger bekannte Juwelen zu entdecken.

100. Smokey Robinson and the Miracles, „Shop Around“ (1960)

Wenn Sie hören möchten, wie Berry Gordy den Detroit R&B für einen breiteren (und weißeren) Pop-Appeal verfeinerte, ohne ihn zu verwässern, vergleichen Sie die beiden Versionen, die die Miracles von diesem Smokey-Robinson-Klassiker aus dem Jahr 1960 aufgenommen haben.

Ein paar Tage nach der lokalen Veröffentlichung der ersten Version hatte Gordy Zweifel – „zu langsam, zu wenig Leben”, murrte er – und holte alle zurück ins Studio, um eine peppigere Version aufzunehmen, die Motowns erster Millionenseller wurde. „Shop Around” war ein Nummer-1-R&B-Hit und wurde nur von Lawrence Welk von Platz 1 der Popcharts verdrängt. –K.H.

99. Martha and the Vandellas, „Jimmy Mack“ (1966)

Nur wenige Hits im Motown-Kanon haben so viele Hintergrundgeschichten und Bedeutungen wie der letzte Top-10-Hit der Vandellas. Der Song handelt von der tiefen Sehnsucht nach einem verlorenen Geliebten, ist aber dank der Songwriter Holland-Dozier-Holland und den mitreißenden Rhythmen der Funk Brothers alles andere als traurig.

Der Titel wurde von einer BMI-Preisverleihung inspiriert, bei der einer der Gewinner, der Songwriter Ronnie Mack von „He’s So Fine”, von seiner Mutter gewürdigt wurde, die den Preis nach seinem Tod aufgrund von Hodgkin-Lymphom entgegennahm. „Ich war so beeindruckt von der Mutter und ihrer kleinen Rede. Das blieb mir im Gedächtnis, also schrieb ich den Song”, sagte Lamont Dozier.

Ursprünglich 1964 aufgenommen, wurde der Song bis 1967 zurückgestellt, als er zu einem verspäteten Hit wurde. Gerade rechtzeitig zum Vietnamkrieg, als die Sehnsucht des Songs nach der Rückkehr eines geliebten Menschen ihm einen weiteren Kontext verlieh. –D.B.

98. Dennis Edwards feat. Siedah Garrett, „Don’t Look Any Further“ (1984)

Hier liegt eine weitere der weltbewegenden Rhythmusgruppen in Motowns umfangreicher Diskografie. Eine unveränderliche Snare Drum, die gnadenlos Löcher in ein vierstimmiges Bassriff voller molliger Noten schlägt.

Dies war der einzige Hit außerhalb der Temptations für Edwards. Er erhält tatkräftige Unterstützung von Garrett, die später Michael Jacksons „Man in the Mirror“ mitgeschrieben hat. Aber auch ohne seine langjährigen Bandkollegen kann er Worte und Phrasen mit der Kraft von Teddy Pendergrass herausschleudern. Ähnlich wie „All Night Long“ von den Mary Jane Girls ” scheint „Don’t Look Any Further” auf einem rhythmischen Kontinuum zu existieren, das vom frühen Funk zum Hip-Hop führt.

Ältere Tänzer wissen, dass Edwards und Garretts Single auf „Abraxame” zurückgeht, einen unterschätzten Track der Gruppe Barrabas, der in den frühen Siebzigern in New Yorker Clubs einigen Erfolg hatte. Hip-Hop-Fans wissen, dass die Basslinie so gut war, dass Eric B. und Rakim sie als Grundlage für ihr Meisterwerk „Paid in Full” verwendeten. —E.L.

97. The Velvelettes, „He Was Really Sayin’ Somethin’” (1964)

Die Velvelettes, die an der Western Michigan University gegründet wurden, erreichten nie den Erfolg der Marvelettes, Vandellas oder Supremes (ihr einziger Versuch, ein Album aufzunehmen, wurde nie fertiggestellt). Aber sie hatten 1964 zwei wunderbare Singles. „Needle in a Haystack“ und das textlich pointierte, musikalisch anspruchsvolle „He Was Really Saying Something“.

Der Song war ein bescheidener Hit für die Gruppe, und Musikfans der Achtzigerjahre lernten ihn später durch die originalgetreue Version der New-Wave-Girlgroup Bananarama aus dem Jahr 1983 kennen. —J.D.

96. The Originals, „Baby, I’m for Real“ (1969)

The Originals traten in den sechziger Jahren meist nur als Backgroundsänger auf, bis sie schließlich mit „Baby, I’m for Real“ einen Hit landeten, der von Marvin Gaye produziert und gemeinsam mit seiner ersten Frau Anna Gordy Gaye geschrieben wurde.

Spartanisch und doch lieblich, erinnerte es an die Doo-Wop-Ära, zu einer Zeit, als die Soulmusik gerade begann, üppig psychedelisch zu werden. Eine einfache Liebeserklärung und Bekenntnis zur Entschlossenheit, die die Karriere der Gruppe nach Jahren des Wartens in den Startlöchern in Gang brachte. Im nächsten Jahr folgte das ebenso schöne „The Bells“, ein weiterer Hit, der von Gaye mitgeschrieben und produziert wurde. —J.D.