Smokey Robinson: Anwalt nennt sechs Kläger in 50-Millionen-Klage

Zwei weitere ehemalige Hausangestellte haben neue Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen Smokey Robinson erhoben. Einer davon ist ein Mann, der behauptet, während seiner Tätigkeit als Autopfleger für die Motown-Legende sexuell missbraucht worden zu sein. Der Mann, identifiziert als John Doe, behauptet, Robinson habe sich wiederholt vor ihm selbst berührt und einmal versucht, die Hand des Mannes auf seinen erigierten Penis zu drücken.

Die neuen Kläger traten in einem neuen Antrag in Erscheinung, der in Los Angeles von den vier ehemaligen Hausangestellten eingereicht wurde, die im Mai eine 50-Millionen-Dollar-Klage gegen Robinson eingereicht hatten. In ihrem Antrag, der ROLLING STONE vorliegt, beantragen die Frauen die gerichtliche Genehmigung, John Doe und eine fünfte Frau, identifiziert als Jane Doe 5, als Mitkläger in einer geänderten Klage hinzuzufügen.

Eine Anhörung zu dieser Angelegenheit ist für den 6. Januar angesetzt.

Neue Kläger und Reaktionen der Verteidigung

In einer Erklärung sagte Robinsons Anwalt Christopher Frost, die neu vorgeschlagenen Kläger seien „Teil derselben Gruppe von Personen, die sich gegen die Robinsons verschworen haben und ihre Ansprüche für maximale negative Publicity ausbreiten“. Er behauptete, die Ankläger seien Teil einer „organisierten, habgierigen Kampagne, um Geld von einer 85-jährigen Legende zu erpressen“.

„Diese Gruppe von Menschen, die sich hinter Anonymität verstecken, und ihre Anwälte suchen weltweite Publicity, während sie die übelsten falschen Anschuldigungen vorbringen“, sagte Frost am Mittwoch in der Erklärung gegenüber Rolling Stone. „Sobald die Öffentlichkeit die Wahrheit sehen kann, werden ihre habgierigen Motive und erfundenen Behauptungen aufgedeckt werden.“

Die ersten vier Angestellten reichten ihre ursprüngliche Klage am 6. Mai ein und behaupteten, Robinson habe Wege gefunden, sie in seinen Häusern im San Fernando Valley und in Las Vegas zu isolieren und sie trotz ihrer Proteste zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Jane Doe 1 behauptete, Robinson habe sie zwischen Januar 2023 und Februar 2024 mindestens sieben Mal sexuell missbraucht. Sie behauptete, Robinson würde seine Frau in einen Nagelsalon bringen, nach Hause eilen und sie dann in sein „blaues Schlafzimmer“ locken, wo er die Tür abschließen und sie ohne Kondom vergewaltigen würde.

Neue Vorwürfe von Jane Doe 5

Jane Doe 2 behauptete, sie habe zwischen Mai 2014 und Februar 2020 für Robinson und seine Frau gearbeitet. Sie behauptete, Robinson habe sie mindestens 23 Mal zu ungewollten sexuellen Handlungen gezwungen. Sie sagte, Robinson habe sie gezwungen, ihm Oralsex zu geben, bevor er ohne Kondom in sie eindrang.

Die neue Klägerin, Jane Doe 5, würde ähnliche Vorwürfe erheben, wenn sie sich der Klage anschließen dürfte, heißt es in der neuen Klage. Die Frau behauptet, dass Robinson sie zwischen 2007 und 2011 wiederholt sexuell belästigt und geschlagen habe, während sie als Haushälterin arbeitete. Laut dem neuen Antrag habe Robinson Jane Doe 5 während des Duschens ins Badezimmer gerufen und sie gebeten, ihm den Rücken zu schrubben.

„Der Angeklagte Smokey Robinson drehte sich nackt mit erigiertem Penis in der Dusche zu ihr um und bat sie dann erneut, ihm den Rücken zu schrubben“, heißt es im Antrag. „In mehr als zehn Fällen griff er dann nach ihrer Hand und versuchte, sie zu zwingen, seinen erigierten Penis zu berühren. [Sie] wehrte sich heftig, drückte seine Hände weg und floh aus dem Badezimmer.“

Robinson und seine Frau, die Mitbeklagte in dem Rechtsstreit ist, reagierten auf die ursprüngliche Klage mit einer Gegenklage in Höhe von 500 Millionen Dollar wegen Verleumdung und Misshandlung älterer Menschen gegen die ersten vier Haushälterinnen. Sie behaupteten, die Frauen seien „wie Familienmitglieder“ behandelt worden, hätten Autonomie in ihrer Arbeit und erhebliche Geschenke erhalten, darunter Urlaube, Konzerttickets und in einem Fall sogar ein Auto.

Stellungnahme der Klägerseite

„Während die Robinsons den Klägerinnen gegenüber außerordentlich großzügig waren, schmiedeten die Klägerinnen einen erpresserischen Plan, um den Robinsons alles zu nehmen (alles, was über das hinausging, was ihnen freiwillig gegeben wurde) und den guten Ruf der Robinsons zu Unrecht zu zerstören“, heißt es in der 19-seitigen Gegenklage.

In einer dem Antrag beigefügten Erklärung sagte der Anwalt der Kläger, John W. Harris, dass die Identitäten und Ansprüche von John Doe und Jane Doe 5 „kürzlich vollständig überprüft und ausgearbeitet wurden“. Er argumentierte, das Gericht solle ihnen die Teilnahme an dem Verfahren gestatten, da ihre Ansprüche „in ihrer Art denen, die bereits in der Klage geltend gemacht wurden, auffallend ähnlich sind“. Harris behauptete, die Robinsons hätten bereits von den beiden Hausangestellten gewusst und sie in ihren Auskunftsersuchen „konkret namentlich genannt“.

„Wir loben diese beiden mutigen Überlebenden dafür, dass sie sich gemeldet und ihre Stimmen zu diesem Fall hinzugefügt haben“, sagte Harris in einer Erklärung, die er am Mittwoch mit Rolling Stone teilte. „Wir freuen uns darauf, uns energisch für sie einzusetzen, während sie die Gerechtigkeit einfordern, die sie verdienen.“

Die Verhandlung in diesem Fall ist für den 11. Oktober 2027 angesetzt.