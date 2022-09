Muse, Die Ärzte: Hurricane und Southside bestätigen erste Headliner für 2023

Die Schwesterfestivals Hurricane und Southside haben erste Details zum Lineup 2023 bekanntgegeben. Nicht nur sieben Headliner stehen schon fest, auch zwölf weitere Acts wurden bestätigt. Die Festivals finden zeitgleich vom 16. bis 18. Juni 2023 in Scheeßel und Neuhausen ob Eck statt.

Als Headliner werden im nächsten Jahr Muse, Die Ärzte, Placebo, Queens of the Stone Age, Kraftklub, Casper und Peter Fox auf der Bühne stehen. Letzterer ist die größte Überraschung: Der Seeed-Sänger hatte eigentlich 2009 seine Solokarriere nach seinem einzigen Album „Stadtaffe“ beendet.

Zu den Headlinern kommen noch viele weitere Namen: Die Veranstalter kündigten Auftritte von RIN, The 1975, Tash Sultana, The Lumineers, Provinz und Frank Turner & The Sleeping Souls an. Ebenfalls spielen Badmómzjay, Alli Neumann, Nina Chuba, Betterov, My Ugly Clementine und Cloudy June. Weitere Acts sollen demnächst bekanntgegeben werden.

Tickets in der aktuellen Preisstufe gibt es noch bis zum 5. Oktober um 11:59 Uhr auf den Festivalwebsites von Hurricane und Southside. Danach beginnt die nächsthöhere Preisstufe.

Hiernoch einmal eine Übersicht der bestätigten Künstler*innen:

Headliner:

Muse

Die Ärzte

Placebo

Queens Of The Stone Age

Kraftklub

Casper

Peter Fox

Weitere Acts:

RIN

The 1975

Tash Sultana

The Lumineers

Provinz

Frank Turner & The Sleeping Souls

Badmómzjay

Alli Neumann

Nina Chuba

Betterov

My Ugly Clementine

Cloudy June

